Wicerzecznik PiS zapowiada: Ruszamy z kolejnymi kongresami tematycznymi

Do wyborów parlamentarnych zostało kilka miesięcy. Polskie partie polityczne powoli zapowiadają wydarzenia w ramach kampanii wyborczej, m.in. spotkania z wyborcami w całej Polsce.

– Prawo i Sprawiedliwość swoją kampanię opiera na konkretnych programach i konkretnej propozycji dla Polaków. Tak było zawsze – powiedziała Urszula Rusecka, zapytana o plany PiS przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Wicerzecznik prasowy formacji Jarosława Kaczyńskiego była we wtorek gościem audycji "Sygnały dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia.

Kongresy tematyczne PiS

– W grudniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza programowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca wsi. W marcu i w kwietniu ruszamy z kolejnymi kongresami tematycznymi. Tam zapewne zostaną przedstawione nasze propozycje dla Polaków – zapowiedziała poseł Rusecka.

– To, co jest najważniejsze, to to, że jesteśmy wiarygodni i to, co proponujemy, zostalo zrealizowane. Nasze programy zostały zrealizowane w 90 proc. (...) Są rzeczy, które PiS się nie udały, ale większość tych programów i projektów, z którymi szliśmy do wyborów w 2015 i 2019 roku, zostały zrealizowane – oznajmiła polityk Zjednoczonej Prawicy.

Zgromadzenie Polskiej Wsi

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie grudnia 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało wydarzenie pod nazwą Zgromadzenie Polskiej Wsi. Konwencja dotyczyła wsi i rolnictwa. Politycy obozu władzy podsumowali dokonania w rolnictwie w ciągu siedmiu lat rządów, a także nakreśli plany na najbliższe miesiące.

Zgromadzenie Polskiej Wsi odbyło się w miejscowości Przysucha (woj. mazowieckie). W spotkaniu udział wzięli najważniejsi członkowie formacji oraz partyjni działacze. Główne hasło brzmiało: "Siła Polskiej Wsi".

