"Na krawędzi". Ukraińscy urzędnicy z niepokojem spoglądają na najbliższe miesiące

Według ukraińskiego urzędnika Rosja przygotowuje się do „maksymalnej eskalacji” wojny na Ukrainie, potencjalnie już w ciągu najbliższych kilku tygodni.

– Będą to decydujące miesiące wojny — powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy we wtorkowym wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News.

– Jestem świadomy, że główne walki dopiero nadejdą i będą miały miejsce w tym roku, w ciągu dwóch do trzech miesięcy. Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji. To zbieranie wszystkiego, co możliwe, robienie ćwiczeń i treningów. Jeśli chodzi o ofensywę z różnych kierunków, na razie mogę powiedzieć, że nie wykluczamy żadnego scenariusza w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni – wyjaśnił ukraiński urzędnik.

Rosja będzie eskalować konflikt

Wywiad Obrony Ukrainy uważa, że wojna jest „na krawędzi” „bardzo aktywnego” okresu. Ukraińscy urzędnicy od pewnego czasu ostrzegają przed ponowną rosyjską ofensywą i proszą zachodnich sojuszników o potężniejszą broń, aby przeciwdziałać zagrożeniu.

– Jesteśmy na skraju bardzo aktywnej fazy działań wojennych, luty i marzec będą bardzo aktywne – powiedział Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu obronnego.

Po wypowiedziach Daniłowa rzecznik ukraińskiej armii przekazał w środę, że istnieją oznaki, że Rosja przygotowuje się do wznowienia ofensywy na południu Ukrainy.

– Nie tylko na lądzie, ale także na morzu i w powietrzu – powiedziała Natalia Humeniuk, szefowa Zjednoczonego Koordynacyjnego Centrum Prasowego Sił Bezpieczeństwa i Obrony Południowej Ukrainy w ogólnokrajowej telewizji. Urzędniczka dodała, że ukraiński wywiad odnotował zmiany w aktywności rosyjskiej marynarki wojennej na Morzu Czarnym.

Tymczasem białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek, że przeprowadzi kolejny tydzień wspólnych ćwiczeń wojskowych z Rosją.

„W ciągu tygodnia przedstawiciele wojskowi obu krajów będą ćwiczyć wspólne planowanie użycia wojsk w oparciu o wcześniejsze doświadczenia z konfliktów zbrojnych w ostatnich latach” – czytamy w oświadczeniu resortu.

