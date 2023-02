Rosjanie chcieliby wyemigrować? Ogromny odsetek wśród młodych

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badawczy Romir i pracownię Gallup International, który przytacza na swojej stronie internetowej "Rzeczpospolita", 44 proc. Rosjan w wieku do 34 lat byłoby skłonnych do emigracji, gdyby miało taką możliwość.

Młodzi Rosjanie chcieliby emigrować

Według ankiety, 15 proc. mieszkańców miast byłoby gotowych na wyprowadzkę za granicę, co jest wynikiem niższym w stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Otóż w grudniu 2021 roku odpowiedziało tak 20 proc. Rosjan.

W grupie potencjalnych emigrantów zdecydowanie przeważają młodzi. Co drugi z nich wyraził gotowość emigracji. Jest to wartość jest o 8 punktów wyższa niż średnia światowa i 21 punktów wyższa niż wśród osób w wieku powyżej 55 lat, wśród których tylko 23 proc. chciałoby mieszkać gdzie indziej.

Deficyt siły roboczej w gospodarce?

Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, we wrześniu ubiegłego roku, decyzji mobilizacji wojskowej do armii, z kraju zaczęli masowo uciekać młodzi mężczyźni. Około milion miało udać się do Kazachstanu i Gruzji.

Oficjalne szacunki resortu gospodarki wskazują, że siła robocza w gospodarce zmalała o 600 000 osób, co stanowi niezwykle duży deficyt siły roboczej.

W ocenie Aleksandra Grebeniuka z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, motywacje do emigracji w Rosji mogą się różnić w zależności od wieku obywatela. Jak tłumaczył, młodsi mogą być zachęcani przez czynniki zewnętrzne i chęć zdobycia doświadczenia międzykulturowego, podczas gdy starsi obywatele mogą być odpychani przez czynniki wewnętrzne w Rosji.

Czytaj też:

Wicepremier Rosji: Możliwe, że zaliczymy wzrost PKB