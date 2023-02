Prezes NBP: Inflacja nie jest opanowana. Kiedy obniżki stóp procentowych?

W czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) prof. Adam Glapiński wystąpił na konferencji prasowej, na której ocenił obecną sytuację gospodarczą w kraju.

– Nie uważamy, że inflacja jest już opanowana, nie uważamy, że inflacja jest niska. Inflacja jest bardzo, bardzo wysoka. Zbyt wcześnie, żeby dyskutować na temat obniżki stóp procentowych. Jak będzie tak przebiegać obniżanie się inflacji, jak to przewidujemy, to ta sprawa się pojawi, oczywiście, jako przedmiot dyskusji w NBP. Kolejne decyzje RPP będą zależały od napływających danych i od oceny tych danych. Mam nadzieję, że one będą pozytywne – powiedział szef banku centralnego i dodał, iż obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest "właściwy" w procesie dochodzenia do normalnego poziomu wzrostu cen.

Działania NBP i RPP

Prof. Adam Glapiński stwierdził, że NBP stara się jak najszybciej ograniczyć inflację, żeby nie spowodować między innymi dużego bezrobocia i masowej fali bankructw.

– Inflację obniżamy tak szybko, jak na to pozwalają okoliczności. Proszę pamiętać, że my oddziałujemy tylko po stronie popytowej, podczas gdy inflacja przyszła spowodowana szokami z zagranicy – podkreślił prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jednocześnie Glapiński zwrócił uwagę na kontynuowanie podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne na świecie.

– Podnoszenie stóp procentowych w innych bankach centralnych (...) zadziała dezinflacyjnie i tym samym przyczyni się pośrednio do tego, że inflacja w Polsce dostanie dodatkowy impuls, aby być niższą. Nasz handel z tymi krajami spowoduje, że procesy obniżania inflacji przenoszą się do Polski – mówił.

"Miękkie lądowanie"

– Sygnały z kraju i zagranicy wskazują, że Polska będzie stopniowo wychodzić z obecnego spowolnienia, że to będzie tzw. miękkie lądowanie, że nie będzie recesji – zauważył Adam Glapiński.

– Pewne sygnały z zagranicy, a także lepsze dane o PKB z kraju, niż się wszyscy spodziewali, wskazują, że Polska będzie stopniowo wychodzić z obecnego spowolnienia. Zejdziemy z tempem wzrostu nisko, ale stopniowo, łagodnie, bez znaczącego wzrostu bezrobocia, bez w ogóle widocznego bezrobocia. I później z powrotem wrócimy do właściwego tempa wzrostu – oznajmił prezes NBP.

Czytaj też:

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowychCzytaj też:

Wiceprezes NBP: Ten trend powinien się utrzymać w kolejnych miesiącach i latach