"Nienawidzicie Europy i jej tradycji". Ostre słowa Jakiego do europosłów

W poniedziałek Parlament Europejski wstrzymał finansowanie dla organizacji, która jest podejrzewana o pranie brudnych pieniędzy. Decyzja PE zapadła po burzliwej dyskusji oraz wystąpieniach wielu polityków. Jednym z nich był Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

Mocne słowa Jakiego

– Mówicie, że to, że jako Unia finansowaliście organizację będącą pralnią brudnych pieniędzy dla katarskiej korupcji, to tylko przypadek, z którego wyciągacie wnioski? Otóż nie, to tylko naturalna konsekwencja świata, który stworzyliście – zaczął swoje przemówienie europoseł z Polski.

Jaki podkreślił, że ten tym świecie zachodni politycy pielęgnują "własne uwielbienie z jednej strony i nienawiść do ludzi i demokracji z drugiej". – Po cichu odbieracie ludziom suwerenność i ich prawa fortelem, bo jak poddaliście zmiany w traktatach pod referendum, to przegraliście z kretesem – dodał.

facebook

– Pamiętacie Konstytucję dla Europy? Zamiast słuchać ludzi, chcecie im siłą zmieniać rządy. Profesor Józef Garliński napisał w swojej książce "Oświęcim walczący": "Żeby przeżyć to piekło, trzeba było mieć dwie rzeczy. Silną wiarę w Boga oraz miłość do kogoś bliskiego oczekującego naszego powrotu". Boga chcecie uśmiercić, a kochacie tylko siebie, na pewno nie bliźniego, wprowadzając eutanazję i aborcję na życzenie – mówił dalej europoseł.

Atak na chrześcijaństwo

Jaki zarzucił także eurokratom, że wspierają cenzurę w mediach społecznościowych i ostracyzm dla myślących inaczej. Dalej stwierdził, że europosłowie "nienawidzą Europy i jej tradycji", dlatego "z przyjemnością" zezwalają na wpuszczanie nielegalnych imigrantów, którzy chcą zniszczyć Europę.

PE, według słów Jakiego, atakuje wolność, chrześcijaństwo, tradycyjną rodzinę i "wszystkie państwa, które je wspierają".

– Wystarczyło, że byle organizacja przyjdzie i powie wam, że najważniejsza dla nich jest walka o praworządność w Polsce i już dawaliście jej miliony, nie wiedząc, jak sama niszczyła praworządność. Więc nie ma przypadku w tym, co się stało, bo korupcja, wojna Rosja czy niszczenie praworządności wcale wam tak nie przeszkadza jak tradycja i jej obrońcy – powiedział polski polityk.

Czytaj też:

Jest wniosek szefowej PE o uchylenie immunitetu europosłom PiSCzytaj też:

Jaki alarmuje ws. działań Francji i Niemiec: Społeczeństwo polskie musi się obudzić!