Robaki was wyzwolą

Robaków nie ma. A na poważnie, nikt nas przecież do jedzenia ich nie zmusza. To zgoda na dystrybucję, a nie przymus spożycia” – tak z informacji o dopuszczeniu przez Komisję Europejską mąki z owadów żartuje sobie jeden z publicystów. I rzeczywiście dziś, gdy jest to jeszcze jakaś ciekawostka, można sobie żartować z przeczulenia prawicowców, którzy znaleźli sobie kolejny temat do straszenia unijnym spiskiem. A ja nieśmiało wyznam, że jakoś to przeczulenie rozumiem. Bo ludzie obserwują zjawiska społeczne i potrafią sobie dopowiedzieć, jak przebiegają pewne procesy.