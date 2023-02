Harris: Jeżeli Putin myśli, że zdoła nas przetrzymać, jest w dużym błędzie

"Zbadaliśmy dowody dotyczące rosyjskich działań na Ukrainie i w świetle norm prawnych, nie ma wątpliwości: mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości" – powiedziała wiceprezydent USA podczas swojego wystąpienia.

– Mówię to do wszystkich, którzy popełnili te zbrodnie i do ich przełożonych, którzy są współwinni: zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności – zapowiedziała.

Jak poinformowała amerykańska agencja Reutersa, Departament Stanu USA zakończył proces prawny analizy danych, jednak nie przewiduje się natychmiastowych konsekwencji. Niemniej jednak Waszyngton liczy na to, że te ustalenia przyczynią się do izolacji Władimira Putina na arenie międzynarodowej i pozwolą na postawienie jego współpracowników przed międzynarodowymi trybunałami.

Harris o zbrodniach wojennych Rosji

W swoim przemówieniu Kamala Harris wspomniała zbrodni w Buczy, które zostały odkryte niedługo po wycofaniu się Rosjan z frontu północnego po nieudanej kampanii kijowskiej. Polityk mówiła również o zbombardowaniu szpitala położniczego w Mariupolu i o napaści seksualnej na 4-letniego chłopca, którą dokonał rosyjski żołnierz. Ogółem organizacje wspierane przez rząd Stanów Zjednoczonych miały udokumentować od 24 lutego 2022 roku ponad 30 000 przypadków, które można uznać za zbrodnie wojenne. Wiceprezydent USA określiła je jako "nieludzkie i barbarzyńskie".

Przypomnijmy, że Trybunał w Hadze ma jurysdykcję tylko nad krajami, które ją zaakceptowały, a Rosja nie należy do tego grona. Dlatego Kijów naciska na utworzenie nowego międzynarodowego organu, który byłby w stanie skutecznie rozliczyć zbrodnie popełnione podczas inwazji.

Harris zaznaczyła jednak, że sprawiedliwość dosięgnie sprawców: "Jeśli Putin myśli, że zdoła nas przetrzymać, jest w dużym błędzie. Czas nie jest jego sprzymierzeńcem".

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium

Pierwszego dnia wydarzenia swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia pomocy dla Ukrainy, wskazując, że przewidywana od kilku tygodni rosyjska ofensywa już się rozpoczęła. Zełenski zaznaczył również, że nie ma alternatywy dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa potrwa do niedzieli 19 lutego. W rozmowach uczestniczy ponad 150 przedstawicieli rządów z całego świata/

