Prezydent w Monachium: Bez wsparcia Zachodu Ukraina się nie obroni i upadnie

17 lutego rozpoczęła się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. W tym roku uczestnicy konferencji poświęcili kluczowe dyskusje sytuacji na Ukrainie. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Duda wraz z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Następnie politycy udali się na spotkanie w formule obiadu roboczego.

Prezydent: Z taką Rosją nie da się współpracować

Polski prezydent podziękował kanclerzowi Scholzowi i prezydentowi Macronowi za to, że ich państwa wspierają Ukrainę. Andrzej Duda powiedział, że Rosja ponownie wróciła do swoich imperialnych ambicji i chce podporządkować swojej władzy inne narody.

– Jasną sprawą jest, że z taką Rosją nie da się współpracować gospodarczo, że żadne uczciwe państwo, które chce przestrzegać porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym, które chce pokoju, nie może tego zaakceptować. My tego nie akceptujemy, dlatego jesteśmy razem. Dlatego Sojuszu Północnoatlantycki i Unia Europejska pokazały wobec tej agresji jedność, co dla mnie jako bezpośrednio sąsiada Ukrainy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest kwestią niezwykle ważną – powiedział Duda.

Duda: Bez Zachodu Ukraina upadnie

– Wspieramy Ukraińców ze wszystkich sił w ich walce o wolność dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy to wsparcie dla Ukrainy realizują, dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do koalicji przekazania nowoczesnych czołgów Ukrainie, tak jak to się dzieje w ostatnim czasie, bo to jest idea bardzo ważna. Bez naszego wsparcia Ukraina się nie obroni, bez wsparcia wspólnoty Zachodu, państw demokratycznych Ukraina upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję, zostanie pokonana przez Rosję i nie będzie pokoju na świecie. Bo ja nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma – powiedział Andrzej Duda.

– Nie ma innego wyjścia, musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił – dodał. – Wsparcia z Zachodu potrzeba jeszcze więcej, zacieśniania więzi jeszcze bardziej – powiedział prezydent.

Konferencja w Monachium

Pierwszego dnia wydarzenia swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia pomocy dla Ukrainy, wskazując, że przewidywana od kilku tygodni rosyjska ofensywa już się rozpoczęła. Zełenski zaznaczył również, że nie ma alternatywy dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa potrwa do niedzieli 19 lutego. W rozmowach uczestniczy ponad 150 przedstawicieli rządów z całego świata, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron i wiceprezydent USA Kamala Harris.

