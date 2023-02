Biden: Chcę potwierdzić, że artykuł 5. jest święty i nienaruszalny

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zrzesza państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. Warszawa jest w środę gospodarzem szczytu B9 z udziałem prezydenta USA Joe Bidena i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Biden na początku swojego wystąpienia przypomniał, że w latach, gdy rozszerzane było NATO, on jako senator był jednym z najsilniej nalegających na przyjmowanie nowych członków do Sojuszu.

– B9 zostało powołane do życia w 2015 r., więc rok po aneksji Krymu przez Rosję. Teraz zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej agresji Rosji i jesteśmy coraz bardziej solidarni i zjednoczeni. Jako wschodnia flanka NATO jesteśmy zobowiązani do wzajemnej i zbiorowej obrony, z myślą nie tylko o Ukrainie, ale o demokracji i pokoju na całym świecie – mówił amerykański prezydent.

twitter

Biden o Ukrainie: Staramy się uruchomić, co tylko możliwe

Podkreślił, że Stany Zjednoczone "starają się dostarczać krytycznej infrastruktury" Ukrainie. – Wiem, że wasze kraje przyjęły miliony uchodźców. Staramy się uruchomić, co tylko możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, aby Ukraina mogła walczyć o swoją wolność – dodał.

Zwrócił również uwagę, że kraje B9 były w ostatnim roku nie tylko liderami, ale też tymi sojusznikami, którzy wzmacniali NATO. – Chciałem powiedzieć, że jest to ewidentnie widoczne – zaznaczył.

– Chcę też potwierdzić, że artykuł 5. to święty, nienaruszalny artykuł podpisany przez NATO, który oznacza zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO. Pamiętając o tym, wyglądam z niecierpliwością naszej dyskusji nad kolejnymi działaniami tak, byśmy nasz Sojusz utrzymali jeszcze silniejszym, zdolnym do odstraszania agresji – mówił Biden.

Podkreślił, że "chodzi nie tylko o wolność Ukrainy", lecz "o wolność w ogóle".

Czytaj też:

Szef NATO w Warszawie: Putin nie przygotowuje się do pokoju