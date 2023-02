Rozpoczął się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

Gości powitali, jako współgospodarze szczytu, prezydenci Polski – Andrzej Duda, Rumunii – Klaus Iohannis i Słowacji – Zuzana Czaputova.

W spotkaniu, które zorganizowano w Pałacu Prezydenckim, biorą także udział prezydenci: Bułgarii – Rumen Radew, Estonii – Alar Karis, Litwy – Gitanas Nauseda, Łotwy – Egils Levits, Węgier – Katalin Novak oraz premier Czech Petr Fiala.

Prezydent o rosyjskiej inwazji na Ukrainę

– Spotykamy się prawie dokładnie w rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy i które ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa na całym świecie. Mówię tutaj o brutalnej, pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku – powiedział prezydent Duda, otwierając sesję plenarną.

– To, co chcemy zrobić dzisiaj, to zastanowić się wspólnie, w gronie najbliższych sojuszników, nad naszymi kolejnymi krokami przed szczytem B9 w Bratysławie oraz szczytem NATO w Wilnie, a także o możliwościach udzielania dalszego wsparcia Ukrainie – dodał prezydent.

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zrzesza państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. Format powstał w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii.

Drugi dzień wizyty Bidena w Polsce

Środa jest drugim i ostatnim dniem wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Amerykański przywódca został wczoraj oficjalnie powitany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a następnie wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim.

W poniedziałek Biden przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ogłosił, że w tym tygodniu Waszyngton przedstawi kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 mln dolarów.

Po zakończeniu szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w środę po południu Biden uda się w podróż powrotną do Stanów Zjednoczonych.

