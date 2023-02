Duda zabrał głos przed Bidenem: Rosyjska pewność zostanie ukarana

W poniedziałek około godz. 23:15 samolot z prezydentem USA na pokładzie wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. We wtorek po godz. 13:00 Joe Biden spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Po ceremonii oficjalnego powitania rozpoczęły się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej.

O godz. 17:30 Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Przywódca Stanów Zjednoczonych ma skierować przesłanie do Polaków, z podziękowaniem dla najwyższych władz państwowych i społeczeństwa za pomoc ukraińskim sąsiadom w obliczu rosyjskiej inwazji militarnej.

Duda: Biden dokonał spektakularnego wyczynu

– Prezydent Biden przybył do nas prosto z pogrążonego w mroku Kijowa – powiedział Andrzej Duda.

– Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Słyszymy straszliwie wieści. Widzimy zabitych ludzi. Widzimy obrazy, jak z II wojny światowej. Jest to straszliwym udziałem naszych sąsiadów – podkreślił. – Nie ma na to naszej zgody – dodał.

Duda podkreślił, że Joe Biden dokonał "spektakularnego wyczynu". – Przybył do ogarniętej wojną Ukrainy. Pokazał, że Ukraina nie jest sama. To wielki znak. Jesteśmy wszyscy wspólnie przy Ukrainie – zapewnił.

Duda: Rosyjska pewność zostanie ukarana

Polski prezydent podkreślił, że gest Bidena dowodzi, że Ukraina ma wsparcie wolnego świata. - Ukraina musi zwyciężyć. Dziękuję USA. Dziękuję wszystkim krajom NATO, które wysyłają pomoc Ukrainie – kontynuował.

- Jesteśmy coraz bezpieczniejsi. Coraz pewniejsi. Wierzę, że brutalna pewność rosyjska zostanie na Ukrainie ukarana - podkreślił polski przywódca.

Prezydent podziękował Polakom za to, że "otworzyli swoje domy dla Ukraińców". - Solidarność z Ukrainą jest solidarnością dzisiejszego świata. Wzywam przywódców światowych do wspierania Ukrainy. Nie ma już miejsca na buisness as usuall. Ukraina potrzebuje nowoczesnego uzbrojenia - powiedział Duda.

– Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje sojusz Polski z USA. Niech żyje NATO. Niech żyje wolny świat. Nie ma wolności bez solidarności – dodał na zakończenie.

Drugi dzień wizyty

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie również udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Na godz. 14.10 zaplanowane jest powitanie gości przez prezydentów Polski, Rumunii oraz Słowacji. O godz. 14.40 odbędzie się sesja plenarna prezydentów B9. Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W środę Joe Biden ma się także spotkać z pracownikami ambasady USA w Warszawie.