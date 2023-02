Morawiecki w Kopenhadze: Mamy podobne poglądy na temat migracji

Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje działania dyplomatyczne oraz rozmowy ze światowymi i europejskimi partnerami. W czwartek polityk udał się z oficjalną wizytą do Kopenhagi, gdzie spotkał się z premier Danii Mette Frederiksen. Szefowie rządów wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Później Morawiecki opublikował nagranie z Frederisen na portalu społecznościowym Twitter. "Nasze kraje są dziś bezpieczne, bo rządzą nimi odpowiedzialni ludzie. Dziękuje za rozmowy premier Danii Mette Frederiksen. Wielkie malarstwo tym razem na planie drugim" – napisał polski premier.

"Podobne poglądy"

– Szanowna Mette, dziękuję za zaproszenie do Danii, do Kopenhagi. Omawialiśmy kwestię Ukrainy i mamy podobne poglądy na temat Ukrainy i pomocy Ukrainie. A także podobne poglądy na temat migracji oraz innych wyzwań, przed którymi stoimy. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy omówić te kwestie. Bardzo dziękuję za współpracę – zwrócił się do Frederiksen premier Mateusz Morawiecki.

– Bardzo dziękuję za tę wspaniałą okazję do odbycia rozmów i spotkania. Zgadzam się co do Ukrainy. Mówił pan od samego początku tej straszliwej wojny, że będziecie wspierać Ukrainę jak długo to będzie konieczne. Stanowisko Danii jest w tej sprawie podobne. Drodzy Ukraińcy, Polska jest waszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. My nie jesteśmy waszym sąsiadem, ale także jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, by wam pomagać – skomentowała szefowa duńskiego rządu.

Polska i Dania

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że podczas rozmów w Kopenhadze premierzy poruszyli najważniejsze kwestie dwustronne: współpracę w zakresie energetyki oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem Europy i wsparciem Ukrainy. Omówiono także wybrane tematy z agendy unijnej.

"Polska i Dania wiedzą jak ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Podkreślamy w rozmowach z liderami innych państw, że to właśnie od zwycięstwa Ukraińców zależy bezpieczeństwo i stabilność naszego regionu. Przywrócimy pokój tylko i wyłącznie wspierając Ukrainę i zmuszając Rosję do uszanowania jej niepodległości i suwerenności" – czytamy w komunikacie.

