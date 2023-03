Zakaz kotłów gazowych

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła opublikowało na swojej stronie internetowej ciekawą mapkę. Zaznaczono na niej kraje, które wprowadzają zakazy korzystania z kotłów na paliwa kopalne (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy). I tak w Holandii zakaz podłączania nowych budynków do sieci gazowej istnieje już od 2018 r., a od 2026 r. hybrydowe pompy ciepła będą standardem obowiązkowym. W Austrii sprzedaż olejowych i węglowych systemów grzewczych została zakazana już od 2020 r., a nowych kotłów gazowych – od 2023 r. Prawo zakazuje też naprawy tych instalacji. Wszystkie funkcjonujące systemy grzewcze na węgiel i olej opałowy mają zostać wyeliminowane do 2035 r., a na gaz – do 2040 r. W belgijskiej Flandrii już w 2021 r. zakazano podłączania instalacji gazowych do dużych nowych budynków, a od 2025 r. zakazano tego we wszystkich nowych budynkach. We Francji od połowy 2022 r. zakazano montażu kotłów olejowych we wszystkich budynkach, a od 2023 r. – kotłów gazowych we wszystkich nowych budynkach. W Niemczech od 2024 r. zostanie zakazana instalacja kotłów na paliwa stałe jako jedynych w budynku. Z kolei w Irlandii od tego roku zakazuje się montażu kotłów gazowych i olejowych w nowych budynkach, a w istniejących – prawdopodobnie od 2025 r.