"Powinniście skulić dzisiaj głowę". Bochenek odpowiada dziennikarce TVN

Nie milkną echa głośnego reportażu opublikowanego przez TVN24. W filmie "Franciszkańska 3" zawarto tezę, że Karol Wojtyła tuszował przypadki pedofilii wśród podległych mu księży.

Politycy klubu PiS przygotowali projekt uchwały "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II". Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu uchwała została przyjęta, przy sprzeciwie polityków Lewicy oraz odmowie głosowania posłów Koalicji Obywatelskiej.

Bochenek: Wstyd pracować w TVN

Podczas konferencji prasowej zapowiadającej programową ofensywę Prawa i Sprawiedliwości rzecznik tej partii Rafał Bochenek ostro wypowiedział się na temat reportażu TVN24 oraz czwartkowego głosowania nad uchwałą broniącą Jana Pawła II. Jego zdaniem, "pokazało, kto po której stronie stoi".

– Dzisiaj w debacie publicznej została przekroczona pewna granica przez stację telewizyjną TVN. Czerwona linia została przekroczona… To państwo rozpętaliście ten wielki hejt i szczucie na Kościół, na świętego Jana Pawła II – powiedział Bochenek zwracając się do dziennikarki TVn24.

– Powinniście skulić dzisiaj głowę i dzisiaj to wzbudziło wielkie oburzenie. Przygotowaliście spreparowany materiał na podstawie komunistycznych, sfałszowanych dokumentów. To są naprawdę najgorsze zachowania z czasów komunistycznej propagandy i tego się nie robi. Dzisiaj wstydem jest mówić, że ktoś pracuje w TVN – dodał rzecznik PiS.

TVN odpiera zarzuty

W czwartek telewizja TVN wydała oświadczenie w sprawie wyemitowanego reportażu. Podczas programu informacyjnego "Fakty" komunikat stacji odczytał prowadzący Grzegorz Kajdanowicz.

– Reportaż »Franciszkańska 3« jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – daje głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są one bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

