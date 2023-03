"Utworzona przez służby WSI". Bochenek: TVN to esbecka telewizja

W ostatnim czasie lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny już atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. Taki zarzut pod adresem Jana Pawła II postawił w wyemitowanym na antenie TVN 24 reportażu dziennikarz Marcin Gutowski.

– Ten gigantyczny atak i przekroczenie pewnych granic, kolejny raz przekroczenie granic przez telewizję TVN pokazuje że tam nie ma żadnych zachowań, żeby niszczyć najważniejsze symbole, najważniejsze postaci w naszej historii, a taką postacią niewątpliwie jest święty Jan Paweł II, największy nasz rodak, człowiek który jest właściwie jednym z ojców niepodległości naszego kraju – mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek w „Sygnałach dnia” PR1.

Bochenek: TVN to esbecka telewizja

Polityk dodał, że nie przypadkiem wybrano akurat taki moment na zaatakowanie papieża. Bochenek twierdzi, że jego zdaniem TVN chciał w ten sposób odwrócić uwagę od afery pedofilii w PO.

– TVN – esbecka telewizja, która została utworzona przez wiemy, służby WSI, to było przecież stwierdzane przez wyroki, w wyrokach prawomocnych sądów, wolnych sądów w Polsce – podkreślał dalej polityk.

Bochenek przekonywał dalej, że cała narracja, która jest prowadzona przez "esbecką stację TVN, tak zwaną telewizję Tuska", zmierza do zniszczenia Jana Pawła II. – Komuniści walczyli z Janem Pawłem II za życia, kiedy był arcybiskupem krakowskim, kardynałem w Małopolsce i walczą również dzisiaj. To pewien symbol, człowiek który jednak ma wielki autorytet w polskim społeczeństwie, wszystkie badania na to wskazują, który jest kluczową postacią jeżeli chodzi o historię polskiego Kościoła, naszego kraju, naszej ojczyzny – mówił dalej polityk.

Czytaj też:

Tomasz Lis broni Jana Pawła II. Za te słowa na dziennikarza wylał się hejtCzytaj też:

Media atakują Jana Pawła II. Jest oświadczenie KSM