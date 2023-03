Tak to się robi (nie tylko?) na Wyspach

Warto je naświetlać nie tyle po to, by mieć z tego spóźnioną satysfakcję, ile żeby zobaczyć niegdysiejsze mechanizmy. Dać to może nie tylko asumpt do refleksji, jak dawaliśmy się robić w konia, ale – w przypadku kontynuowania działania takich mechanizmów – ma to zapobiec dawaniu się robić w konia do dzisiaj.