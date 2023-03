Bortniczuk: Atakowanie papieża to zbrodnia przeciwko Polsce

Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. W ostatni poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk był pytany w studiu Polsat News o spór ws. Jana Pawła II. – To ikona Polski i polskości. Atakowanie papieża na podstawie dokumentów, którymi posługiwała się Służba Bezpieczeństwa jest, w mojej ocenie, zbrodnią przeciwko Polsce i polskości. Nie wykorzystuję tego tematu, bo sam bym go nie poruszył – powiedział polityk.

"Nie my wyciągnęliśmy tę sprawę"

Odniósł się do akcji posłów PiS, którzy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, gdy pracowano nad uchwałą ws. Jana Pawła II, prezentowali na sali obrad wizerunku papieża. – Nie widzę nic złego w trzymaniu obrazków z papieżem w Sejmie. Nie uważam, żeby ten wizerunek był nadużywany przez Zjednoczoną Prawicę. To nie my wyciągnęliśmy tę sprawę, to nie my przeprowadziliśmy serię ataków medialnych na Jana Pawła II – podkreślił wiceszef Partii Republikańskiej.

Kamil Bortniczuk był też pytany o kwestię ewentualnej organizacji wyborów parlamentarnych 15 października, czyli w Dzień Papieski. – Wygramy wybory, niezależnie od tego, kiedy się odbędą. Wierzę w Polaków i w to, że będą kierować się zdrowym rozsądkiem. Zestawienie naszych efektów z efektami naszych poprzedników, spowoduje że obywatele jeszcze raz nam zaufają – ocenił rozmówca Bogdana Rymanowskiego.

