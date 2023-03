Bielan: Tusk chce zdobyć władzę, żeby się zemścić

Lider Platformy Obywatelskiej spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Żywca. Donald Tusk zapewniał, że jego partia wygra tegoroczne wybory parlamentarne. Były premier odniósł się też do projektu jednej listy ugrupowań opozycyjnych. Jak stwierdził, ci politycy, którzy nie chcieli wspólnej listy "dostaną od wyborców naprawdę srogie baty".

– Chcę powiedzieć jedno: jeśli oni w najbliższych dniach nie zrozumieją, że trzeba to robić natychmiast, to wyborcy zdecydują. Już za kilka miesięcy zobaczycie to w sondażach (...), że ci, którzy chcą tylko wejść, tylko być – znikną – oznajmił.

Bielan: Tusk chce się zemścić

– Dyszy, pała żądzą rewanżu i nienawiści politycznej. Jad się leje z każdej jego wypowiedzi. Widać, że to człowiek, który chce zdobyć władzę, żeby się zemścić – mówił o Donaldzie Tusku Adam Bielan. Prezes Republikanów był w poniedziałek gościem audycji "Sedno sprawy" na antenie Radia Plus. Jego zdaniem, szef PO "chce wziąć całą Polskę za zakładnika".

– Ostatnia rzecz, której potrzebujemy, to paraliż w obszarze polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa. Rządy Tuska sparaliżowałyby nasza politykę międzynarodową choćby w obszarze pomocy Ukrainie – zaznaczył Bielan.

Zdolność koalicyjna PiS

– Każde ugrupowanie, każdy obóz chce rządzić samodzielnie. (...) Koalicja zawsze oznacza konieczność ustępowania w sprawach programowych i żaden obóz polityczny tego nie chce – zauważył europoseł, pytany o zdolność koalicyjną PiS.

– Jestem przekonany, że jeżeli zdobędziemy powyżej 40 proc. głosów w wyborach i powyżej 220 mandatów poselskich, to będziemy rządzić. Koalicji przeciwko nam nie będzie w stanie nikt zbudować. Pamiętajmy również o roli prezydenta. Nie sądzę, żeby Polska potrzebowała wojny domowej. W takiej sytuacji, kiedy mamy za naszą miedzą wojnę, regularną wojnę, największą od II wojny światowej, nie potrzebujemy sporów pomiędzy rządem a prezydentem – mówił Adam Bielan.

