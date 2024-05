Kampania europejska PiS. Kurski ujawnił swoją rolę

Na początku tygodnia Kurski ogłosił, że został ponownie przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes TVP wystartuje w wyborach europejskich z drugiego miejsca na mazowieckiej liście PiS.

Wybory do europarlamentu odbędą się w krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca. Polacy pójdą do urn w niedzielę, 9 czerwca i wybiorą 53 posłów do PE.

Kurski: Jestem w sztabie wyborczym PiS

Kurski pytany w piątek przez dziennikarza TVN24, czy "ma żal, że zabrano mu jedynkę", odpowiedział: – Nie mam żadnego żalu, to są decyzje partii. Dwójka na Mazowszu jest absolutnie największym zaszczytem, jaki mógł mnie spotkać.

Dopytywany, czy będzie zaangażowany w kampanię wyborczą PiS, Kurski oświadczył, że jest członkiem sztabu razem z m.in. europosłem Adamem Bielanem oraz posłami Mariuszem Błaszczakiem i Rafałem Bochenkiem.

Kurski był także pytany o to, jaki jest pomysł PiS na tę kampanię i jakie będzie jej główne hasło. – Myślę, że zostanie ujawnione być może już w Siedlcach, w niedzielę wieczorem – stwierdził.

Kurski: Morawiecki? Nie mam do nikogo fochów

Zapytany, czy nie obawia się, że otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie chciało go wspierać, Kurski odparł, że PiS jest "zjednoczoną drużyną i idzie tutaj ręka w rękę". – Na czas kampanii jesteśmy wszyscy razem zjednoczeni – przekonywał.

Dopytywany, czy nie ma pretensji do Morawieckiego, że "występował przeciwko niemu", Kurski zaprzeczył. – Nie mam do nikogo fochów. Wszystkie ręce na pokład – podkreślił.

Dodał, że "Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią rezerwą polityczną, duchową, która może wyrwać Polskę z tych fatalnych rządów koalicji 13 grudnia, która prowadzi do zapaści Polski na każdym polu – gospodarczym, politycznym, pozycji międzynarodowej i w oczywisty sposób jeśli chodzi o interesy ludzi".

