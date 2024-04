Morawiecki krytykuje TVP Kurskiego. "Kula u nogi PiS"

– Jeżeli z naszej strony w końcówce kampanii pojawiało się zbyt dużo napastliwości to z perspektywy czasu uważam, że trzeba było się więcej skoncentrować na tematach merytorycznych – mówił Morawiecki w Polsat News, odnosząc się do poprzednich wyborów.

Potwierdził, że jego zdaniem kampania medialna Jacka Kurskiego "była kulą u nogi Prawa i Sprawiedliwości".

Zwrócił uwagę, że w zakończonej właśnie kampanii samorządowej PiS mówiło "o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o rosnących cenach energii, o rosnących cenach żywności, a także o tym, co jest bardzo ważne dla Polaków, o bezpieczeństwie i polityce migracyjnej".

– Okazało się to strzałem w dziesiątkę – ocenił.

Wybory samorządowe. Morawiecki o wyniku PiS

Odnosząc się do wyniku wyborów samorządowych, były premier stwierdził, że "jest to najwyższy wynik, nie tylko nasz, ale chyba w ogóle partii przez te 25 lat wyborów samorządowych, to naprawdę ogromne osiągnięcie, szczególnie że jeszcze niedawno sondażowo byliśmy za Platformą Obywatelską".

Jego zdaniem "gdyby demokracja polegała na normalnych negocjacjach, a nie na otaczaniu kordonem sanitarnym", to PiS mógłby rządzić w ponad połowie sejmików. – A jak będzie ostatecznie, to zobaczymy. Jeżeli tak jest, że i po naszej stronie są grzechy, a na pewno tak jest, to będziemy starali się odrobić tę lekcję i proponować różne rozwiązania – zaznaczył.



Według niego PiS musi teraz skupić się na rozszerzeniu swojej bazy wyborczej i zdolności koalicyjnych. Odnosząc się do wyniku osiągniętego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę, Morawiecki powiedział, że "koalicja rządząca jeszcze w tej kadencji może się posypać jak domek z kart".

Mówił o "zrzucaniu winy jeden na drugiego", "podkradaniu sobie wyborców" i "klęsce" Lewicy. Były premier nie wykluczył, że jego ugrupowanie powinno "dać jakąś ofertę drugiej stronie".



