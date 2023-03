"Histeryczna reakcja". Przewodnicząca KRS odpowiada sędziom z Poznania

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu uniewinnił 32 osoby, które dokonały profanacji, przerywając mszę św. w poznańskiej katedrze w październiku 2020 r. – Przeszkodzili w publicznym wykonywaniu aktu religijnego, ale ich pobudką nie była złośliwość: chęć dokuczenia, zrobienia komuś przykrości – tak uzasadniła swój wyrok sędzia Joanna Knobel, przewodnicząca składu orzekającego.

W reakcji na taką decyzję, przewodnicząca KRS zwróciła się z wnioskiem o przeszkolenie z prawa konstytucyjnego sędzi, która uniewinniła aktywistów. "Sędziowie są niezawiśli w zakresie oceny dowodów i wykładni prawa. Wyrok sędzi Joanny Knobel podlega kontroli instancyjnej. Zatem reakcja może być tylko taka" – informuje na Twitterze Krajowa Rada Sądownictwa. Do wpisu dołączony został skan pisma, jakie do prezesa poznańskiego Sądu Okręgowego wystosowała przewodnicząca KRS, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości skierowania wymienionej na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego, obejmującego w szczególności ochronę kultu religijnego" – czytamy w dokumencie.

Sędziowie w obronie Knobel

Pismo szefowej KRS nie spodobało się grupie sędziów z poznańskiego Sądu Okręgowego.

"Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają stanowczy protest przeciwko bezprawnym próbom nacisku na Sąd Okręgowy, zawartym w piśmie nr WO 072.9.2023 Krajowej Rady Sądownictwa, adresowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a zawierającym sugestie 'przeszkolenia' SSR Joanny Knobel z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w związku z wydanym przez nią orzeczeniem dot. wydarzeń w poznańskiej katedrze. Arogancki ton tego pisma, adresowanego do osoby, która nie jest bezpośrednim przełożonym Pani Sędzi Joanny Knobel, za to kieruje Sądem miejscowo i rzeczowo właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym, w którym orzeka Pani Sędzia, a więc i właściwym do rozpoznania ewentualnej apelacji od wspomnianego orzeczenia, jednoznacznie wskazuje, iż organ, na którego czele stoi autorka pisma, nie ma nic wspólnego z instytucją, o której mowa w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP" – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia.

"Jednocześnie w związku z bezprzykładną kampanią nienawiści prowadzoną przez część mediów – także finansowanych z naszych podatków – kierowaną personalnie pod adresem Pani Sędzi w związku z wydanym przez nią orzeczeniem i podsycaną przez Pana Ministra Sprawiedliwości, chcemy ją zapewnić o naszym wsparciu w tym trudnym dla niej czasie. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż bez względu na to, jak ktoś ocenia zapadłe w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie orzeczenie, którego prawidłowość skontroluje sąd odwoławczy i które, jak każde, może podlegać społecznemu osądowi, zostało ono jednak wydane przez niezawisły sąd, a niezawisłość sędziowska, rozumiana jako stan, gdy sędzia rozstrzyga sprawę podlegając wyłącznie prawu, a nie żadnym naciskom, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, jest ostatnim elementem, który odróżnia nasze państwo od dyktatury. O poszanowanie tej wartości, na straży której stała Pani Sędzia wykonując swoje obowiązki, apelujemy" – czytamy.

Sędzia Pawełczyk-Woicka: Przypominam o bezstronności sędziego

Przewodnicząca KRS wystosowała odpowiedź do sędziów, którzy stanęli w obronie Joanny Knobel. Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka uważa, że pismo sędziów z Poznania miało charakter "histeryczny". Przypomina też, że sędzia ma obowiązek zachować bezstronność.

"Nie wiem, czy decyzja sędziego zapadła w tej konkretnej sprawie jest prawidłowa, ale słuchając ustnych motywów rozstrzygnięcia, nie tylko odniosłam wrażenie, ale wręcz nabrałam pewności, że sędzia nie sprostała nakazom obiektywizmu" – wskazuje sędzia Pawełczyk-Woicka, odnosząc się do uniewinnienia aktywistów.

Przerwana msza święta w Poznaniu

W 2020 r. w całej Polsce odbyły się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją RP.

W niedzielę 25 października 2020 podczas mszy św. w poznańskiej katedrze 32 osoby, trzymając transparenty w obronie aborcji, skandowały: "Mamy dość!", rozrzucano także ulotki w świątyni.

Mimo próśb proboszcza katedry, który przewodniczył liturgii, protestujący nie przerwali demonstracji. W takiej sytuacji ksiądz podjął decyzję o przerwaniu mszy św.

