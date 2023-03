Poseł Koalicji Obywatelskiej złożył pozew przeciwko TVP

"Dziś złożyłem pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko TVP za naruszenie dobrego imienia i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przyznanie zadośćuczynienia na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę" – poinformował we wtorek na portalu społecznościowym Twitter poseł KO Piotr Borys.

"Magdalena Filiks, całym sercem jesteśmy z Tobą i Twoją Rodziną. #STOPHejt" – dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Ultimatum

Wcześniej, 15 marca Borys postawił Telewizji Polskiej "ultimatum".

"W dniu 10 marca 2023 roku wystosowałem wezwanie do Telewizji Polskiej S.A. w przedmiocie zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszeń poprzez złożenie oświadczenia woli poprzez trwałe usunięcie z serwisów internetowych administrowanych przez Telewizję Polską S.A. wszelkich treści naruszających moje dobra osobiste, zaprzestanie dalszego publikowania niniejszych treści, opublikowanie przeprosin oraz wpłatę kwoty 100 000 złotych na cel społeczny, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. Jeżeli w wyznaczonym terminie Telewizja Polska S.A. nie podejmie żądanych działań wystąpię na drogę postępowania sądowego. Daję czas do poniedziałku, 20 marca" – napisał parlamentarzysta.

Oskarżenia

Spór Piotra Borysa z publicznym nadawcą ma związek ze śmiercią syna poseł KO Magdaleny Filiks. Śmierć chłopca prawdopodobnie związana jest z aferą pedofilską, o której media pisały w ostatnich miesiącach.

TVP, którą opozycja oskarża o "zaszczucie" chłopca, przekonuje, że to nie media publiczne, jako pierwsze, podały informację o tzw. aferze pedofilskie. Telewizja wskazuje na winę polityka PO Piotra Borysa. Chodzi o wypowiedź parlamentarzysty z 30 grudnia 2022 roku. Wtedy to na antenie TVP Info w programie "Minęła 08:00" Borys miał ujawnić, że "osoby skrzywdzone przez pracującego kilkanaście lat z dziećmi pedofila to dzieci członkini partii".

