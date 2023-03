Szokujące słowa Sienkiewicza. Rzecznik rządu: Nie na miejscu

Były minister spraw wewnętrznych stwierdził, że "PiS wyspecjalizowało się w w tworzeniu marginesów społecznych poprzez programy socjalne dla osób, które biorą i nic nie dają społeczeństwu". Jednocześnie polityk zapewnił, iż "PO chce przywrócić godność pracy w Polsce".

Wypowiedź wywołała ogromne kontrowersje. Do szokujących słów Bartłomieja Sienkiewicza o "marginesie społecznym" odniósł się rzecznik prasowy rządu podczas czwartkowej konferencji w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Müller do Sienkiewicza: Muszę pana zmartwić

– Nie wiem, co miał na myśli były minister Sienkiewicz. Uważam, że tego typu język, który próbuje stygmatyzować pewne grupy społeczne, jest – delikatnie mówiąc – nie na miejscu. Ja wiem, że być może panu Sienkiewiczowi wydaje się, że jak się jest w Warszawie na kawie ze znajomymi, to tak życie wygląda we wszystkich miejscach Polski – stwierdził Piotr Müller.

– Niestety, muszę pana zmartwić, jest jeszcze wiele do zrobienia w różnych miejscach w kraju, choć panu może wydawać się inaczej – zwrócił się do posła Bartłomieja Sienkiewicza rzecznik prasowy rządu. – W związku z tym, takie stygmatyzowanie osób, które potrzebują wsparcia ze strony państwa, wydaje mi się nie na miejscu – oznajmił.

– To jest o tyle zaskakujące, że różnego rodzaju propozycje ze strony Platformy Obywatelskiej jednak wskazują na to, że powoli tam dochodzi do pewnego zrozumienia, że rządzenie państwem powinno wyglądać inaczej, niż gdy sami rządzili – mówił Müller. I zwrócił uwagę, iż obecnie Platforma proponuje różnego rodzaju programy społeczne.

– Oczywiście, ja nie wierzę w to, że te programy będą zrealizowane, ale chociaż w sensie retorycznym próbują kopiować rozwiązania, które my proponujemy – podkreślił polityk PiS.

