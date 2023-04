Zełenski dziękuje ukraińskim żołnierzom i apeluje do obywateli

Prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny podziękował żołnierzom, którzy niezłomnie bronią ukraińskiej ziemi i odpierają ataki rosyjskich wojsk. Prezydent Ukrainy wezwał rodaków do zachowania jedności i zapewnienia opieki żołnierzom.

– Dziękuję naszym żołnierzom, którzy walczą w pobliżu Awdijiwki, Maryinki, w pobliżu Bachmutu, w pobliżu Biłohoriwki, w pobliżu Kreminnej, we wszystkich innych naszych miastach, miasteczkach i wsiach Donbasu! Odporność wszystkich to odporność całej Ukrainy. Pomoc każdemu, kto stoi obok siebie, to pomoc całej Ukrainie – podkreślił prezydent Ukrainy w swoim cowieczornym orędziu wideo do narodu.

Zełenski zwrócił uwagę na szereg brygad Wojsk Obrony Terytorialnej na innych kierunkach, a także tych, które bronią granic państwa. Wyraził też wdzięczność wszystkim, którzy szkolą ukraińskich żołnierzy, „ponieważ sukces bojowy opiera się na potężnym szkoleniu”.

– Najważniejsze jest teraz ochrona naszej jedności, dbanie o naszych obrońców, pomoc sobie nawzajem i państwu – podkreślił Zełenski.

Sytuacja na froncie

W ciągu niedzieli Siły Powietrzne ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziły osiem uderzeń na obszary koncentracji personelu i sprzętu wojskowego Rosjan, a jednostki wojsk rakietowych i artylerii uderzyły w jeden obszar koncentracji rosyjskich żołnierzy, jeden obszar kontroli i dwa inne ważne obiekty.

Obecnie miasta, w których toczą się najbardziej zaciekłe walki to Bachmut, Awdijiwka i Maryinka. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony, sytuacja w Bachmucie pozostaje bardzo napięta. Tam wojska rosyjskie starają się zaangażować nie tylko najemników z Grupy Wagnera, ale także profesjonalne jednostki spadochronowe.

1 kwietnia Ministerstwo Obrony poinformowało, że Rosjanie odnieśli niewielkie sukcesy w bitwie o Bachmut, ale nadal nie zdobyli miasta. Miniony tydzień przyniósł Rosji straty na Ukrainie w postaci ok. 4 tys. wyeliminowanych żołnierzy oraz 224 zniszczonych jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

