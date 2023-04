Wojna na Ukrainie. Pesymistyczna prognoza dowódcy amerykańskiej armii

Jest mało prawdopodobne, aby Ukraina wyparła wszystkie wojska rosyjskie ze swojego terytorium w 2023 roku, powiedział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley w rozmowie z Defense One.

– Nie sądzę, że zostanie to zrobione w tym roku w najbliższym czasie – powiedział Milley.

Zamiary Ukrainy, by podczas wiosennej kontrofensywy oswobodzić wszystkie ziemie zagarnięte przez Rosjan od 2014 roku, nazwał "bardzo trudnym zadaniem militarnym”.

– Nie mówię, że nie da się tego zrobić. Mówię tylko, że to bardzo trudne zadanie. Ale to jest ich cel. Z pewnością mają do tego prawo, to ich kraj. Mają do tego pełne moralne prawo – powiedział Milley.

W listopadzie Milley powiedział, że prawdopodobieństwo, że Ukraina odzyska Krym i wypędzi wszystkie rosyjskie wojska „w najbliższej przyszłości jest niewielkie”. Jego komentarz wywołał plotki, jakoby Stany Zjednoczone naciskały na Zełenskiego, by wynegocjował z Rosją ustępstwa terytorialne.

Ponadto Milley stwierdził również, że Rosja "zawiodła” strategicznie i operacyjnie, "a teraz zawodzi taktycznie”. Nastąpiło to po jego zeznaniu przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, że siły rosyjskie "idą na rzeź”, częściowo z powodu złego wyszkolenia i taktyki "ludzkiej fali”.

Ukraińska kontrofensywa

Jak napisał wcześniej "Politico", Zachód intensywnie przygotowuje Ukrainę do wiosennej kontrofensywy, w tym z użyciem broni ciężkiej. 31 marca poinformowano o zamiarze USA ogłoszenia w poniedziałek nowego pakietu pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy za 2,6 mld dolarów. Na liście znajdą się różne rodzaje amunicji, w tym amunicja czołgowa.

Zdaniem prezydenta Czech Petra Pavla, Ukraina będzie miała tylko jedną próbę kontrofensywy, ponieważ Zachód nie będzie miał środków na więcej.

Obecnie ukraińska armia zablokowała cały potencjał ofensywny Rosjan w Donbasie. Najcięższe walki toczą się tam m.in. o miasto Bachmut.

Jednak generał porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy Ihor Romanenko przypomniał, że przed przystąpieniem do kontrofensywy siły ukraińskie muszą odrobić "pracę domową” – zmęczyć wroga i zmusić go do przejścia do defensywy. – Te zadania nie zostały jeszcze zakończone – powiedział Romanenko.

