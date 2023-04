Stoltenberg o zatrzymaniu dziennikarza w Rosji: Budzi niepokój

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał do "natychmiastowego uwolnienia” obywatela USA Evana Gershkovicha, reportera "Wall Street Journal", który został aresztowany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa w zeszły piątek.

– Przyłączam się do apelu Stanów Zjednoczonych do Rosji o uwolnienie amerykańskiego dziennikarza Evana Gershkovicha – powiedział Stoltenberg na poniedziałkowej konferencji prasowej. – Jego aresztowanie budzi niepokój. Ważne jest poszanowanie wolności prasy, praw dziennikarzy, prawa do zadawania pytań i wykonywania swojej pracy. Dlatego wzywamy do jego natychmiastowego uwolnienia – dodał szef NATO.

Zatrzymanie dziennikarza

Władze rosyjskie zatrzymały Gershkovicha w zeszłym tygodniu i oskarżyły go o szpiegostwo. Według wielu ekspertów, sprawa Gershkovicha oznacza znaczące nasilenie się napięć pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem oraz kremlowskiej kampanii przeciwko zagranicznym mediom, które znajdują się pod silną presją od czasu rozpoczęcia przez prezydenta Władimira Putina inwazji na pełną skalę na Ukrainę w zeszłym roku.

"The Wall Street Journal" kategorycznie odrzucił stawiane przez Rosjan zarzuty, stwierdzając w oświadczeniu, że „stanowczo zaprzecza zarzutom FSB i domaga się natychmiastowego uwolnienia naszego zaufanego i oddanego reportera”.

Przeciwko zatrzymaniu dziennikarza protestują także władze Stanów Zjednoczonych.

– Za każdym razem, gdy obywatel USA zostaje zatrzymany za granicą, natychmiast kontaktujemy się z konsulatem i staramy się zapewnić wszelkie odpowiednie wsparcie. Zdecydowanie potępiamy ciągłe próby zastraszania, represjonowania i karania przez Kreml dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego – komentował w czwartek sekretarz stanu USA Anthony Blinken.

