Szczęśliwego Ramadanu, Brytanio

Iluminację włączył uroczyście sam burmistrz Londynu – Sadiq Khan – jeden z niemal półtora miliona muzułmanów zamieszkujących Londyn. Podobną iluminację zorganizowano w tym roku po raz pierwszy. Jej projektantka, w wywiadzie udzielonym portalowi BBC otwarcie przyznała się, że inspiracją były dla niej Święta Bożego Narodzenia. „Miałam po prostu ambicję, by zrobić to podobnie do świateł Bożonarodzeniowych” – oświadczyła. „Ramadan to tak ważny miesiąc dla muzułmanów. Chciałam dać o tym znać naszym sąsiadom”.