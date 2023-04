Wójcik: Polacy nie byli neutralni. Prof. Engelking doskonale o tym wie

W rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim ponownie dała o sobie znać prof. Barbara Engelking. Kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk znów wysunęła pod adresem Polaków szereg zarzutów. W jej ocenie, niewielu Polaków pomagało Żydom.

Wójcik: Pani profesor doskonale o tym wie

Minister w KPRM Michał Wójcik stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News, że jest zawiedziony niesprawiedliwą oceną, jaką wystawiła Polakom prof. Engelking. Wspomniał w tym kontekście m.in. Irenę Sendlerową, która uratowała z getta 2,5 tys. dzieci, oraz organizację Żegota, czyli konspiracyjną Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP.

Wójcik zaznaczył, że wśród Polaków były czarne owce, takie jak szmalcownicy, ale nigdy nie zgodzi się z tym, żeby powiedzieć, że Polacy nie pomagali Żydom.

– Polacy nie byli neutralni, Polacy zachowali się jak zwykle, jak zawsze, zachowali się w sposób piękny, to, że jakieś postaci się zdarzały, to z każdej strony i pani profesor to doskonale wie, bo przecież prowadzi badania w tym zakresie, jak wojna wyzwala różne niestety zachowania, czasami takie, pod którymi nikt z nas się nie podpisze, natomiast globalnie patrząc na to wszystko, Polacy byli narodem, który w sposób wyjątkowy pomagał właśnie Żydom – mówił Michał Wójcik.

– Polska była jednym z nielicznych krajów na świecie obok Ukrainy, Białorusi czy Serbii, gdzie była kara śmierci za pomoc Żydom. W tej sprawie Hans Frank wydał rozporządzenie – przypomniał minister z Solidarnej Polski.

Kolejny atak Engelking

Prof. Engelking oznajmiła m.in., że Polacy mieli większy potencjał do obrony Żydów, a nie wykorzystali go, oraz, że często okazywali się szmalcownikami. To jedna z jej tez.

– W fałszywej propagandzie może tak wygląda (że Polacy pomagali ukrywać się Żydom - red.). W rzeczywistości Żydzi tak jak Ci Żydzi w getcie wykazywali się niesamowitą odwagą. (…) Tworzyli sieci pomocowe. Naprawdę byli w dużym stopniu samowystarczalni, a byliby w dużo większym, gdyby nie szmalcownicy – powiedziała w innym fragmencie rozmowy z Moniką Olejnik, Barbara Engelking.

– Ludzie, którzy zdecydowali się pomagać Żydom to byli naprawdę bohaterowie i było ich naprawdę niewielu – powiedział socjolog, wskazując że "Polacy po prostu zawiedli" prześladowanych Żydów.

Czytaj też:

Engelking znów narzeka na Polaków. Gontarczyk odpowiadaCzytaj też:

Dr Derewenda: Polska jako pierwsza zabiegała o pomoc dla Żydów