Witając uczestników odbywającego się w Mińsku "forum antyfaszystowskiego", białoruski przywódca przekonywał, że "pozornie porzucone w przeszłości idee nazizmu znajdują dziś nowych wyznawców w najbardziej oświeconych krajach świata".

Według niego uczestnicy wydarzenia postawili sobie szczytny cel – "ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwem kolejnej światowej katastrofy, której jednym z przejawów jest odrodzenie najbardziej nieludzkich ideologii i praktyk".

Główna część "antyfaszystowskiego forum" odbędzie się w sobotę w Państwowym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Mińsku. Zdaniem przybyłego do białoruskiej stolicy Giennadija Ziuganowa, przywódcy Komunistycznej Partii Rosji, w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele ponad 50 krajów. Pierwsze takie forum odbyło się w Rosji w sierpniu 2022 r.

Rosja uważa, że na Ukrainie walczy z neonazizmem

Kreml uzasadnia swoją agresję przeciwko Ukrainie potrzebą "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" kraju, a władze w Kijowie nazywa "reżimem neonazistowskim", który przeprowadza "ludobójstwo" ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie.

W maju ub.r. minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że "na Ukrainie neonazizm i nowe przejawy antysemityzmu po prostu kwitną pod obecnym reżimem kijowskim, z pełnym przyzwoleniem tak zwanego kolektywnego Zachodu". Przekonywał, że próbuje się "wybielić nazizm" i obarczyć Rosję główną odpowiedzialnością za II wojnę światową, którą propaganda nazywa "Wielką Wojną Ojczyźnianą".

– Próbują teraz wyrwać te chwalebne karty naszej historii i przekreślić wszystko, co zostało zrobione. (...) Starają się nie tylko zrównać zwycięzców nazizmu z przestępcami, ale także zrzucić na nas większość winy za tę wojnę i na wszelkie możliwe sposoby wybielić nazizm, zachęcić do nazistowskich manifestacji we współczesnej Europie – mówił Ławrow.

