Rosja zostanie usunięta z ONZ? Szczerski tłumaczy

1 kwietnia Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy od inwazji militarnej na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. W wyniku ataku Moskwa jest izolowana gospodarczo i dyplomatycznie, ale pozostaje jednym z pięciu stałych członków Rady.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzą: Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania, którym przysługuje prawo weta, a także 10 członków niestałych, wybieranych na okres dwóch lat. Rada podejmuje uchwały większością dziewięciu głosów spośród 15 członków.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił tę sytuację jako "absurdalną i destruktywną".

Szczerski o Rosji w ONZ

– Rosji nikt nie wybierał do Rady Bezpieczeństwa ONZ ani do jej przewodniczenia. Wynika to z mocy prawa. Żeby to zmienić, to należałoby zmienić Kartę Narodów Zjednoczonych, a do tego jest potrzebna jednomyślność – powiedział Krzysztof Szczerski, który we wtorek był gościem w audycji "Trójkowy komentarz dnia" na antenie Programu 3. Polskiego Radia.

– Nie ma dzisiaj większości do tego, żeby pozbawić Federację Rosyjską miejsca w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osobiście uważam, że należałoby potępić imperializm Rosji i zmienić porządek światowy – stwierdził stały przedstawił Polski przy ONZ.

Szczerski zauważył jednak, iż sytuacja z Rosją w Organizacji Narodów Zjednoczonych może ulec zmianie. – Patrząc na zbrodnie Rosji na Ukrainie, możemy być świadkiem sytuacji, w której państwa uznają, że trzeba przebudować porządek światowy – podkreślił polski dyplomata.

List do Putina

Co ciekawe, szef ONZ Antonio Guterres przekazał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi list do prezydenta Władimira Putina w sprawie porozumienia zbożowego.

Podobny list wysłano także na Ukrainę i do Turcji, które są stronami porozumienia zbożowego, na mocy którego Kijów może eksportować ziarno z czarnomorskich portów. Od tego czasu umowa była dwukrotnie przedłużana: w listopadzie na 120 dni i w marcu na 60 dni.

Według danych ONZ, w związku z inicjatywą zbożową, tylko w marcu z Ukrainy wyeksportowano do 45 krajów około 25 mln ton zboża. Pomogło to obniżyć światowe ceny żywności.

