Soboń: Głównym beneficjentem zmian podatkowych są rodziny

DoRzeczy.pl: Polacy otrzymują największy zwrot podatków od wielu lat. O jakich kwotach mówimy?

Artur Soboń: Skończymy rozliczać nasz PIT 2 maja i wówczas będziemy mogli podać zbiorczą, całkowitą liczbę zwrotów. Na dziś jest to kwota przekraczająca 18 mld złotych. Kwota już jest rekordowa, ponieważ w roku ubiegłym było to łącznie ponad 10 mld zł.

Skąd się wzięła taka suma?

Ona wynika z obniżki podatków, która miała miejsce w połowie ub. roku i została w części skonsumowana w zaliczkach, a w części jest zwrotem w zeznaniu rocznym. Dla pewnych grup podatników zwroty są szczególnie wysokie. Jeśli ktoś pracuje np. na umowę zlecenie, dodatkowo w kilku miejscach, to czerpie z kwoty wolnej od podatku u kilku podatników. Podobnie, jak mamy ulgi na samotnych rodziców, gdzie są podwójne kwoty wolne od podatku. Średnio wychodzi ponad 2 tys. złotych na podatnika, a dodatkową zaletą jest to, że drogą elektroniczną, zwroty podatków idą naprawdę bardzo szybko.

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że rządy PiS opłacają się Polakom. Dodatkowo wskazał, że w Polska posiada najniższy klin podatkowy spośród państw UE i OCDE. O co chodzi?

Chodzi o wszystkie obciążenia, które mamy, minus transfery, czyli wszystkie podatki i składki po stronie pracownika i pracodawcy, uzupełnione o transfery, które trafiają do rodziny z budżetu państwa. Jest to klin podatkowo-składkowo-transferowy, który pokazuje, że wśród tych państw, które są w OCDE i UE, Polska ma najniższy klin i obciążenia są najniższe. Dodatkowo jesteśmy wśród trzech państw, w których progres spadku obciążeń podatkowych był najwyższy. To jest wynik reformy podatkowej, którą przygotowaliśmy.

Jaka występuje zmiana w stosunku do roku 2015?

Jeżeli przyjmiemy, że mówimy o tradycyjnej rodzinie w modelu 2+2, to mamy korzyść 22 proc. Wówczas taka rodzina miała 33 proc. obciążenia, a dziś jest to 11 proc. Dlatego najbardziej nas cieszy fakt, że głównym beneficjentem zmian jest rodzina.

Czytaj też:

Morawiecki: W tym roku zwroty podatku PIT wyniosą ok. 20 mld złCzytaj też:

Badanie: 70 proc. ekonomistów twierdzi, że w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 proc.