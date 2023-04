Bochenek: To prawdziwy program PO

Podczas środowego briefingu prasowego Rafał Bochenek i Piotr Müller przekonywali, że prawdziwy program Platformy Obywatelskiej to "zaciskanie pasa, podnoszenie podatków i ograniczenie programów społecznych". Politycy przypomnieli wypowiedzi polityków PO: Dariusza Rosatiego i Sławomira Nitrasa, który mówili m.in. o podatkach czy polityce fiskalnej.

Jak powiedział Bochenek, a co jego zdaniem wynika z wypowiedzi polityków PO, dla tej partii "merytoryka nie ma żadnego znaczenia i właściwie każda okazja jest dobra żeby uderzyć w PiS czy w prezesa NBP".

– Zaciskanie pasa, podnoszenie stóp procentowych – to właściwie sens tej polityki, którą chce prowadzić PO. Podnoszenie podatków również czy ograniczanie programów społecznych, o czym wielokrotnie liderzy PO mówili i co przyznał w tym wywiadzie poseł Rosati. To prawdziwy kierunek polityki PO i program PO, który będzie realizowany po wyborach – stwierdził Bochenek.

Kto obniża podatki?

Drugim z cytowanych podczas briefingu polityków PO był Sławomir Nitras, który stwierdził, że to parlament, a nie rząd, obniża podatki.

– Były dwa główne projekty ustaw, które obniżały podatki – przypomniał rzecznik rządu Piotr Müller. Pierwsza dotyczyła podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenia progu podatkowego do 120 tysięcy.

– Co za niespodzianka, bo w tym głosowaniu w parlamencie PO głosuje przeciw – powiedział Müller.

– Druga sytuacja, jeszcze bardziej klarowna, drugie głosowanie, bardzo proste rozwiązanie. Obniżony PIT z 17 do 12 proc. W kolejnym głosowaniu tu PO troszeczkę się zastanowiła, wstrzymała się od głosu, żeby nie było, że są za, bo musieliby powiedzieć, że to dobre rozwiązania, to wstrzymali się od głosu – dodał rzecznik rządu.

