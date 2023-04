"Pilne podjęcie wszystkich obowiązków". Apel do sędziów TK

Pod apelem podpisali się: Julia Przyłębska, Rafał Wojciechowski, Krystyna Pawłowicz, Jarosław Wyrembak, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński, Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaapelowali do pozostałych członków TK: Jakuba Steliny, Andrzeja Zielonackiego, Wojciecha Sycha, Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, a także Bogdana Święczkowskiego.

Spór w TK. List sędziów

W Trybunale Konstytucyjnym trwa spór o to, czy Julia Przyłębska nadal może, w świetle przepisów prawa, pełnić funkcję prezesa TK. Przyłębska chce pozostać na stanowisku do grudnia 2024 r., czyli do końca dziewięcioletniej kadencji sędziowskiej. Argumentuje, że została powołana na prezesa w czasie, gdy przepisy mówiące o sześcioletniej kadencji jeszcze nie obowiązywały. Odmiennego zdania jest część sędziów, która wskazuje na inne argumenty prawne.

W środę portal DoRzeczy.pl opublikował list, w tym pięciu sędziów TK wskazuje, że "zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego dotyczy działania zgodnego z prawem, a więc udziału w naradach zwoływanych i kierowanych przez osobę do tego uprawnioną". Autorzy listu podkreślili także, że nigdy nie naruszali zasad funkcjonowania legalnego organu. "Wręcz przeciwnie, w czasie pracy w Trybunale byliśmy wielokrotnie przedmiotem Pani nadużyć, kiedy jako Prezes TK podejmowała Pani działania doprowadzające Trybunał do stanu dysfunkcjonalności" – mogliśmy przeczytać.

"Pilne podjęcie obowiązków"

W odpowiedzi na środowy list, ośmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na czele z prezes Julią Przyłębską, zaapelowało o "pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego TK, w tym o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału".

"Właściwym forum analizowania, debatowania i rozstrzygania spraw Trybunału, także spraw spornych, wynikających z różnych stanowisk interpretacyjnych, są wspólne posiedzenia wszystkich sędziów oraz organów TK, a właściwym sposobem rozwiązywania wszelkich kontrowersyjnych zagadnień jest otwarty i szczery dialog prowadzony w dobrej wierze z udziałem prezes TK i wszystkich sędziów, a nie jednostronne i oszczercze narracje rozpowszechniane przez media" – czytamy w dokumencie, który udostępniła Polska Agencja Prasowa.

