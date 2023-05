Szef wywiadu Ukrainy: Będziemy zabijać Rosjan na całym świecie, aż do całkowitego zwycięstwa

Ten 37-letni generał dywizji stoi na czele Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Uważa się, że to ta służba przeprowadza ataki na terytorium Rosji i ziemiach okupowanych – podaje Yahoo News.

Najgłośniejsze akcje to zabójstwo Darii Duginy, córki znanego rosyjskiego geopolityka Aleksandra Dugina, dokonane w centrum Moskwy, oraz domniemany zamach bombowy na ciężarówkę w październiku, który częściowo zniszczył most Kerczeński, jedyne bezpośrednie połączenie Rosji z okupowanym Krymem.

Wywiad USA przypisał zabójstwo Duginy Ukraińcom, chociaż nie konkretnie HUR. Zapytany o ten zarzut Budanow powiedział dziennikarzom: – Nie kontynuujcie tego tematu. Skomentuję tylko to, że zabijaliśmy Rosjan i będziemy zabijać Rosjan na całym świecie, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy.

Budanow jest jednym z najmłodszych generałów we współczesnej historii Ukrainy i prawdopodobnie najmłodszym dyrektorem, jakiego kiedykolwiek miał HUR, a z pewnością najbardziej znanym. Memy z uśmiechniętym Budanowem i jego oczami świecącymi jaskrawą czerwienią krążą w internecie, gdy tylko pojawiają się informacje o wybuchach w Rosji lub kiedy siłom rosyjskim nie wiedzie się na froncie.

Budanow: Zwycięstwo Ukrainy jest niemożliwe bez wyzwolenia Krymu

Oficjalnie HUR nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek ataki, których od początku rosyjskiej inwazji było już wiele. Za każdym razem, gdy pojawiają się jakieś przecieki, sprawa przybiera atmosferę przypominającą działania izraelskiego Mosadu.

Jednak w niektórych kwestiach Budanow jest jednoznaczny. – Obecnie Rosja nie ma potencjału militarnego, gospodarczego ani politycznego, aby stworzyć kolejną próbę poważnej ofensywy gdziekolwiek na Ukrainie – ocenił. – Poza tym jest całkowicie zdolna do prowadzenia poważnych działań obronnych, a to jest właśnie problem, przed którym stoimy – przyznał, odnosząc się do przewidywanej kontrofensywy Ukrainy.

Budanow uważa, że rosyjskie magazyny rakiet są na wyczerpaniu. – Próbują zgromadzić pewne ilości i przygotować je, aby spróbować zakłócić naszą ofensywę, ale prawda jest taka, że zredukowali swoje zapasy prawie do zera – powiedział.

Podobnie jak minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, Budanow odmówił podania szczegółów, gdzie i kiedy rozpocznie się ukraińskie kontruderzenie. Ale jest równie przekonany, że okupowany Krym "zostanie wyzwolony, ponieważ nasze zwycięstwo jest niemożliwe bez wyzwolenia Krymu".

