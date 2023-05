Kontrowersyjny ruch Brauna. Tyszka: Gratuluję

"Szczęść Boże! Gruss Gott! Konfederacja ⁦@KoronyPolskiej gościła w Sejmie ⁦@KancelariaSejmu młodych przyjaciół z Junge Alternative ⁦@AfD – napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Braun.

Alternatywa dla Niemiec powstała w 2013 roku. Jest partią o profilu konserwatywnym i eurosceptycznym. W ostatnich wyborach federalnych w 2017 roku zdobyła 12,5 proc. głosów i wprowadziła do Bundestagu 94 posłów.

W 2020 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji uznał całą AfD za partię podejrzaną o prawicowy ekstremizm i poddał ją obserwacji.

Tyszka: Gratuluję Braunowi

Na posła Konfederacji spadła fala krytyki w związku z zaproszeniem młodych działaczy AfD. Niektórzy wręcz zarzucali politykowi, że zaprosił do Sejmu neonazistów.

Do sprawy odniósł się jego partyjny kolega Stanisław Tyszka, który pogratulował mu całej akcji. Tyszka stwierdził, że Braun prowadzi skuteczniejszą politykę historyczną niż PiS i PO.

"Gratuluję posłowi Grzegorzowi Braunowi skutecznej polityki historycznej. Tu przed tablicą upamiętniającą polskich parlamentarzystów zamordowanych przez Niemców i przed pomnikiem AK. Lepiej niż rządy PiS i PO uczy młodych Niemców, że muszą pamiętać o winach swoich ojców i dziadków" – napisał Tyszka, dołączając fotografie dokumentujące spotkanie Brauna z AfD.

Kontakty Brauna z AfD

Kilka miesięcy temu w Braun uczestniczył w konferencji Alternaty dla Niemiec w Bundestagu. Wydarzenie dotyczyło kryzysu energetycznego w Europie. Niemieccy politycy przedstawili propozycje obniżenia rosnących cen energii.Jeden z nich przedstawił opinię, aby zrobić to poprzez zniesienie sankcji na Rosję.

– To nie jest żaden kryzys. To efekt błędnych działań i błędnej polityki nałożonej na nasze narody. Bo nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do 'business as usual'. Nie chcemy znaleźć się w środku jakiejś międzykontynentalnej wojny każdego z każdym o wszystko – powiedział wówczas polski polityk.

