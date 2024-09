Braun: Grabowskiego powinno zatrzymać ABW

"Niestety, politykę pamięci realizowaną w Polsce można obecnie najlepiej opisać jako zniekształcanie Holokaustu" – twierdzi Grabowski, cytowany przez portal ottawacitizen.com.

Profesor Uniwersytetu w Ottawie chce, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych lub inna struktura międzynarodowa przejęła główne miejsca Holokaustu w Polsce, aby "zachować ich tragiczną historię i zapobiec zniekształcaniu historii przez polskich nacjonalistów" – donosi serwis, opisując esej "Whitewash: Poland and the Jews", opublikowany niedawno w "The Jewish Quarterly".

Fala komentarzy. Braun pisze o ABW

Kontrowersyjny historyk kolejny raz wywołał skandal. O jego wypowiedzi rozpisują się politycy, dziennikarze i zwykli użytkownicy sieci.

"Moim zdaniem ewidentne znamiona czynu zabronionego z art. 127 kk: przygotowania do oderwania części terytorium RP – przy najbliższej okazji powinna Grabowskiego zatrzymać ABW" – napisał europoseł Konfederacji Grzegorz Braun.

"Coś obrzydliwego" – ocenia Paweł Jabłoński z PiS.

"Oddać miejsca w Polsce związane z Holocaustem pod kontrolę ONZ? Proponuję pominąć pośredników i przyłączyć od razu do Państwa Izraela" – napisał prof. Adam Wielomski, wykładowca UKSW.



"Dr Grabowski leci na księżyc" – napisał Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.

Grabowski znowu szkaluje Polskę

Ottawacitizen.com przypomina, że w dotychczasowej działalności Jan Grabowski wielokrotnie wskazywał na współudział poszczególnych Polaków w zabijaniu Żydów podczas Holokaustu.

"Ale zniekształcacze Holokaustu coraz częściej wykorzystują Auschwitz i Treblinkę do docenienia tych polskich nie-Żydów, którzy starali się pomóc Żydom, ignorując jednocześnie tych, którzy pomagali Niemcom w eksterminacji żydowskiej ludności kraju. Zniekształcacze przerzucają całą winę za historyczną zbrodnię na Niemców" – pisze historyk w swoim eseju.

Jan Grabowski twierdzi, że główne miejsca Holokaustu w Polsce nie powinny podlegać "wpływom polskiego nacjonalizmu". "Biorąc pod uwagę widoczną niechęć polskich władz do działania jako uczciwi powiernicy pamięci o Holokauście, być może nadszedł czas, aby umieścić te miejsca pod jurysdykcją europejską, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innymi międzynarodowymi jurysdykcjami" – wskazuje.

