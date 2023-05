Sobolewski o słowach Scholza: Jeśli to miał być żart, to niskiego lotu

8 maja 1945 r. został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej, co zakończyło II wojnę światową.

Przy okazji uroczystości rocznicowych kanclerz Republiki Federalnej Niemiec opublikował kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych. Olaf Scholz napisał m.in. o "wyzwoleniu" Niemiec.

"78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni” – stwierdził niemiecki polityk. "8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić" – dodał.

"To pokazuje niemiecką butę i bezczelność"

– Jeśli to miał być żart, to niskiego poziomu, niskiego lotu. A to tylko pokazuje niemiecką butę i bezczelność. Bo rozumiem, że Niemcy były okupowane przez kosmitów i zostały nagle wyzwolone – skomentował we wtorek na antenie Programu 1. Polskiego Rada Krzysztof Sobolewski.

– Przypomnę, że w Niemczech ustrój, który się ukształtował w 1933 r., kształtował się demokratycznie. Niemcy wybrali niemiecką partię narodowo-socjalistyczną i Adolfa Hitlera jako dyktatora – powiedział sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, słowa kanclerza Scholza są "obrazą dla wszystkich ofiar II wojny światowej.

– Ostatnie 9-10 lat to wspieranie przez Niemcy faszystowskiej Rosji poprzez finansowanie np. gazociągu Nord Stream 1 i 2. Więc kanclerz Scholz znany jest ze swojego frywolnego języka, ale tym razem oczekiwałbym, aby te słowa zostały przez niego zdementowane i żeby za to przeprosił – oznajmił Krzysztof Sobolewski.

Dzień Zwycięstwa. 8 maja czy 9 maja?

Dzień Zwycięstwa obchodzony jest jako święto zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej. Na początku maja 1945 r., po niemal sześciu latach wojny, Niemcy zostali ostatecznie pokonani.

Różnice w dacie obchodów Dnia Zwycięstwa są związane z inną godziną w zależności od strefy czasowej. Podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nastąpiło 8 maja 1945 r. o godz. 22:43 czasu środkowoeuropejskiego. W tym momencie w Moskwie był już 9 maja, godz. 00:43.

Akt kapitulacji wszedł w życie zatem analogicznie: 8 maja o godz. 23:01 czasu środkowoeuropejskiego, 9 maja o godz. 01:01 w Rosji.

Czytaj też:

Ziemkiewicz kpi z Scholza. "Szkoda, że Hitler nie dożył tego wyzwolenia…"Czytaj też:

Polacy wskazali głównego sojusznika. Zdecydowana odpowiedź