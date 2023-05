Pasławska: Konieczna jest rewizja przepisów, dotyczących odbierania dzieci rodzicom

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "osobiście jest zwolennikiem kary śmierci". Wypowiedź padła w kontekście sprawy tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Sprawca odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i znęcania się na dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Tragedia jest szeroko komentowana w mediach.

Zdaniem szefa rządu zawiódł czynnik ludzki oraz instytucje. Premier powiedział, że należy zdecydowanie wzmocnić przepisy Kodeksu karnego dotyczące przypadków znęcania się nad drugim człowiekiem. Zwłaszcza jeżeli mowa o znęcaniu się nad dzieckiem.

Pasławska: Premier wykorzystuje sytuację

Pasławska pytana w czwartkowym wywiadzie dla Polsat News o wypowiedź szefa rządu, powiedziała, że sąd w przypadku 8-letniego Kamila się pomylił i pomylić się może również w sytuacji orzeczenia wyroku śmierci.

– Premier wykorzystuje tą sytuację do spraw politycznych. To bardzo smutna wiadomość, bo liczyłam, że w tej sprawie będziemy się mogli uzupełnić, jeśli chodzi o nasze propozycje wzmocnienia służb pomocy społecznej, rodzin zastępczych, bo to też ogromny problem – podkreśliła.

Pasławska: Linia orzecznicza związana ze zmianą przepisów w 2015 roku

W jej ocenie potrzebna jest nowelizacja przepisów w zakresie odbierania dzieci rodzicom. – Przypominam, że w 2015 roku Beata Szydło szła w kampanii z inicjatywą, aby już nigdy żadne dziecko nie zostało odebrane rodzicom. Oczywiście była taka sugestia, że chodziło o biedę. Nieprawda. Tamte przepisy skutkują właśnie dzisiaj i dzisiaj sądy nie decydują się na odebranie dzieci w sytuacjach patologicznych. O tym mówią dyrektorzy MOPS-ów i domów dziecka – powiedziała Pasławska.

Parlamentarzystka powiedziała, że w Polsce rocznie 30 dzieci umiera z powodu przemocy fizycznej. – Dawanie szansy rodzicom jest pewną linią orzeczniczą, związaną ze zmianą przepisów w 2015 roku i ona powinna się zmienić. Dziecko powinno być chronione, bo dorośli zawiedli dzieci. Ten przykład to pokazuje – powiedziała.

