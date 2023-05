Następna konwencja PiS. Rzecznik partii podaje termin

W niedzielę zakończyła się pierwsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie o nazwie "Programowy UL" przyniosło pierwsze konkretne propozycje wyborcze ugrupowania. Tymczasem rzecznik partii Rafał Bochenek już zapowiedział kolejne tego typu wydarzenie.

– W połowie czerwca planujemy kolejne wydarzenie, także myślę, że warto też z nami być – powiedział polityk w programie „Gość Radia Zet”. Bochenek nie chciał jednak zdradzić więcej szczegółów, ponieważ, jak stwierdził, wydarzenie "jeszcze nie jest potwierdzone", a on sam nie chce niczego deklarować "na sztywno".

Ile kosztował Ul?

Rzecznik został również zapytany o koszty dwudniowego wydarzenia, jakim był programowy "Ul" partii. Bochenek odparł, że jest to wewnętrzna sprawa ugrupowania. Bez wątpienia jednak kosztowało ono sporo wysiłku finansowego i organizacyjnego.

– W tym momencie nie wiem, nie mam takiej informacji, także nie chciałbym być gołosłowny, rzucać tutaj jakimiś kwotami – powiedział.

Bochenek odniósł się również do najgłośniejszej obietnicy złożonej podczas konwencji, czyli zwiększenia kwoty świadczenia Rodzina 500 plus do 800 złotych. Jak przyznał, to Jarosław Kaczyński po konsultacji z rządem podjął decyzję o zwiększeniu wypłacanej kwoty.

– To prezes Jarosław Kaczyński ostatecznie po konsultacjach oczywiście z rządem, z całym naszym zapleczem parlamentarnym podjął taką decyzję, że rzeczywiście to będzie najlepsze rozwiązanie, aby od 1 stycznia 2024 roku wprowadzić świadczenie wychowawcze na poziomie 800 złotych – wskazał i dodał, że kwestia podniesienia wysokości świadczenia bardzo często padała w trakcie spotkania polityków PiS z mieszkańcami Polski oraz w trakcie dyskusji panelowych podczas konwencji.

