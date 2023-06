Wiceprezydent Wrocławia apeluje do Niemców. Wyciekło kompromitujące nagranie

Do nietypowej sytuacji doszło w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu podczas tzw. przyjęcia letniego, w którym uczestniczyło kilkaset osób. W trakcie uroczystości głos zabrał wiceprezydent Wrocławia, Sebastian Lorenc z Platformy Obywatelskiej. Jego słowa były tłumaczone na język niemiecki, aby obecni mogli zrozumieć.

– W spocie jednej z partii politycznych haniebnie zagrano pamięcią ofiar Auschwitz. Niezrównoważony osobnik z mandatem posła rozbił ważne spotkanie polsko – niemieckie. Wiecie Państwo, że nie tak powinny wyglądać relacje polsko – niemieckie. To wszystko co się wydarzyło napawa nas smutkiem i zażenowaniem – mówił Lorenc.

Wiceprezydent Wrocławia nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnego spotu PiS dot. marszu 4 czerwca i gróźb Tomasza Lisa oraz zamieszania z Grzegorzem Braunem, który zakłócił wykład Jana Grabowskiego.

Lorenc prosi Niemców: Nie traćcie wiary!

Następnie polityk Platformy Obywatelskiej apelował do Niemców, aby nie tracili wiary, gdyż już niedługo władzę zdobędzie opozycja liberalno-lewicowa, a tym samym powróci "uśmiechnięta Polska".

– Chciałem powiedzieć jedną rzecz, proszę pamiętać, że ludzi dobrej woli w Polsce i we Wrocławiu jest więcej. Proszę Was wszystkich bardzo, żebyście nie tracili wiary w polską demokrację. Nie traćcie wiary w Polskę, nie traćcie wiary w samorząd, nie traćcie wiary we Wrocław – mówił do zgromadzonych Lorenc.

twitter

– Chce was zapewnić, że wkrótce nadejdą dni, kiedy Polska znowu zacznie się uśmiechać. A wiecie do kogo uśmiechnie się jako pierwsza? Do Niemiec! Trzymajcie kciuki za Polskę, trzymajcie kciuki za Wrocław! Zwyciężymy! – kontynuował polityk.

Stawiski: Należy pamiętać o godnym zachowaniu

Wiceprezydenta Wrocławia Bohdan Stawiski z Bezpartyjnych Samorządowców nie kryje zażenowania całą sytuacją.

– "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać”. Może pan wiceprezydent wyciągnie wnioski na przyszłość i zrozumie, że na takich spotkaniach należy pamiętać o protokole dyplomatycznym i godnym zachowaniu – stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

Czytaj też:

Gorzkie słowa Szydło: Oni zostali wybrani, żeby reprezentować Polaków