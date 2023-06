"Plan B". Solski: Ukraina jest gotowa kontynuować eksport zboża przez Morze Czarne

Ostatnio wynegocjowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych umowa eksportowa zboża z Morza Czarnego została ponownie wstrzymana, ponieważ Rosja zablokowała rejestrację statków we wszystkich ukraińskich portach.

Przypomnijmy, że 22 lipca 2022 r. w Stambule udało się podpisać dwa porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Jeden dokument parafowały Turcja, Ukraina i Organizacja Narodów Zjednoczonych, a drugi – Rosja, Turcja i ONZ, ponieważ Kijów nie chciał podpisać niczego bezpośrednio z Moskwą. Na mocy umowy, w tureckiej stolicy – Ankarze – niemal natychmiastowo zaczęło działać centrum koordynacyjne do monitorowania "korytarzy zbożowych". Zgodnie z założeniami, co miesiąc Ukrainę miało opuszczać łącznie 5 mln ton zboża.

Na początku tego tygodnia minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow zagroził, że porozumienie zbożowe przestanie funkcjonować, "jeśli sytuacja się nie zmieni". – Co do przyszłości inicjatywy czarnomorskiej... Jeśli nic się nie zmieni – a najwyraźniej tak będzie – to będziemy musieli wyjść z założenia, że porozumienie dłużej nie funkcjonuje – oświadczył.

Ukraiński "plan B"

– Ukraina jest gotowa kontynuować eksport zboża przez Morze Czarne w ramach "planu B", bez rosyjskiego wsparcia, jeśli Moskwa zerwie obecną inicjatywę zbożową – stwierdził ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski, cytowany w piątek przez portal Wyborcza.pl.

Polityk powiedział Reutersowi, że Rosja już zablokowała korzystanie z głównego ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym, pomimo obowiązywania umowy, i pozwala tylko jednemu statkowi dziennie dostarczać żywność do niektórych krajów. Według doniesień medialnych, Federacja Rosyjska zapowiedziała, że przepuści więcej statków, jeżeli wszystkie strony umowy zbożowej zgodzą się odblokować tranzyt rosyjskiego amoniaku przez terytorium Ukrainy.

– Jesteśmy gotowi na "plan B", który zależy od nas i ONZ. Nie będziemy stać z boku, jeśli tak będzie to wyglądać w najbliższej przyszłości. "Plan B" wyklucza z tej umowy Rosję – oznajmił Mykoła Solski.

