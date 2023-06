Premier: Polska nie będzie płacić za błędy polityki imigracyjnej innych państw

Ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny.

W czwartek późnym wieczorem na spotkaniu w Luksemburgu państwa UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

Unijne porozumienie

Porozumienie osiągnięto kilka godzin po napiętych negocjacjach, ponieważ niektórzy członkowie Unii Europejskiej, tacy jak Włochy, Austria i Holandia, uważają, że propozycja kompromisu nie jest wystarczająco dobra. Polska i Węgry głosowały przeciw, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu.

Szwecja, która sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, oceniła, że umowa zapewnia "dobrą równowagę" odpowiedzialności wobec osób ubiegających się o azyl i solidarności we Wspólnocie Europejskiej. Natomiast niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nazwała porozumienie "historycznym sukcesem" Unii.

Polskie stanowisko

W piątek we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki zauważył, że od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła w rekordowym czasie najwięcej uchodźców wojennych na świecie. "Otworzyliśmy nasze granice, drzwi i serca przed milionami ludzi. Pokazaliśmy, co oznacza solidarność. Nikt nas do tego nie zmuszał. Ale też nikt nam w tym nie pomógł. Przeważające koszty olbrzymiego wysiłku pomocy spadły na polskie rodziny, NGO'sy i polski budżet. Za wielkimi podziękowaniami nie poszły wystarczająco duże środki od społeczności międzynarodowej i UE" – napisał szef rządu. "Solidarności i gościnności nie da się przeforsować siłą. Ani tym bardziej zmusić do integracji ludzi, którzy tego nie chcą" – dodał.

"Przymusowa relokacja nie rozwiązuje problemu migracji, za to narusza suwerenność państw członkowskich. Polska nie będzie płacić za błędy polityki imigracyjnej innych państw" – stwierdził Morawiecki.

