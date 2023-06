Hołownia: Trzeba jak najszybciej wprowadzić jedną podstawową zasadę

W czwartek w Żyrardowie Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpili na konferencji prasowej Trzeciej Drogi. Spotkanie polityków z dziennikarzami dot. spraw gospodarczych.

Szef Polski 2050 i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformowali, że odbyli rozmowy z przedsiębiorcami, rolnikami i handlowcami. – Większość z nich mówiła o tym, jak jest ciężko. Kupiliśmy ich produkty. Powiedzieli nam zupełnie wprost: "wierzyliśmy im, mieliśmy inne podejście, inne preferencje polityczne, ale widzimy, czym to się kończy i drugi raz już nie zaufamy tym, którzy dzisiaj rządzą" – oznajmił Hołownia.

Państwo wobec przedsiębiorcy

– Rozmawialiśmy z ludźmi, których działalności gospodarcze prowadzone od 30 lat wykańczane są dzisiaj cenami prądu, ZUS-em. Ludźmi (...), którymi rząd próbuje w danej chwili załatać swoje dziury w rozdawnictwie i innych pomysłach – stwierdził przewodniczący Polski 2050, cytowany przez serwis 300polityka.pl.

Głos zabrał również szef PSL. – Nie zgadzamy się na niszczenie gospodarki rolnej, nie zgadzamy się na to, co zostało wykonane w niekontrolowanym napływie zboża z Ukrainy, ale też na wykupie ziemi pod megalomanię partii władzy. Ta ziemia zostanie wywłaszczona i zostaną zlikwidowane gospodarstwa rolne, a trzeba ją ochronić i trzeba walczyć z suszą, bo to się bardzo często powtarza – mówił Kosiniak-Kamysz. – Wzywamy do zakończenia państwa opresyjnego wobec polskiego przedsiębiorcy. Dzisiaj państwo jest opresyjne wobec najmniejszego przedsiębiorcy. Nie wobec wielkich sieci, nie wobec wielkich korporacji, ale wobec małej firmy rodzinnej – dodał.

Postulaty Trzeciej Drogi

– Mówiliśmy jasno i wyraźnie, że trzeba jak najszybciej wprowadzić jedną podstawową zasadę: VAT tylko od zapłaconej faktury, żeby nie karać małego, średniego przedsiębiorcy tym, że ma nieuczciwych konkurentów – zapowiedział Szymon Hołownia na czwartkowej konferencji.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu lider Polski 2050 zaproponował wprowadzenie tzw. francuskiego PIT-u, czyli rozwiązania, w ramach którego próg podatkowy i kwota wolna od podatku zależy od liczby dzieci.

Czytaj też:

Sondaż: Tusk deklasuje rywali. Tragiczny wynik Kosiniaka-KamyszaCzytaj też:

Tłumaczenie Kosiniaka-Kamysza. "Myślałem, że ta minuta ciszy będzie trwała krócej"