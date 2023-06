Nowa propozycja Hołowni. "Wprowadzimy francuski PIT"

Szymon Hołownia był gościem Polsat News. Lider Polski 2050 podkreślił, że dziś opozycja nie ma tylko jednej twarzy, czyli twarzy Platformy Obywatelskiej. – Są nowe czasy i albo się z tym niektórzy pogodzą albo osądzą nas wyborcy – stwierdził.

– Rozmawiam z wyborcami i oni się nie odnajdują w dzisiejszej polityce. My mamy nowe propozycje, jesteśmy Trzecią Drogą – powiedział lider Polski 2050. – Wprowadzimy francuski PIT – to takie rozwiązanie, gdzie próg podatkowy i kwota wolna od podatku zależy od liczby dzieci – zapowiedział polityk.

Szymon Hołownia zauważył, że do wyborów jest jeszcze sto dni. – Kampania się jeszcze nie zaczęła, jesteśmy na starcie naszej drogi. Znajdujemy się w trudniej sytuacji – dodał. – Bo wszystkim robimy problem – przekazał.

Szef Polski 2050 podkreśla, że Trzecia Droga może uzyskać w wyborach dobry, dwucyfrowy wynik. – My nie idziemy po osiem, ale po 18 procent – zadeklarował lider Polski 2050. – A jak się dobrze wszystko się ułoży, to będziemy mieć dwójkę z przodu. Wierzę w projekt, któremu poświęciłem kawałek życia – wyjaśnił.

Trzecia Droga narzuca tematy?

Gość Polsat News przekonywał, że Trzecia Droga (Polska 2050 + PSL) jest w stanie narzucać kampanijne tematy. – Dawno już nie było takiego tematu w polityce, który narzuciliśmy i, o którym wszyscy dyskutują – powiedział Szymon Hołownia. – Tak jest z naszą propozycją, aby wydawać 6 proc. PKB na edukację – tak, aby było pięć lekcji angielskiego, psycholog w szkole i ciepły posiłek – wyjaśnił.

– Jak ktoś wychodzi i mówi, że są pieniądze na 800 plus, to my mówimy, że te pieniądze należy zainwestować w edukację, aby rodzina nie musiała wydawać średnio 3 tys. złotych na korepetycje – przekazał lider Polski 2050.

