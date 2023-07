"Ja to robię specjalnie". Premier: Tutaj TVN mnie wytnie

Od pewnego czasu szef rządu nie szczędzi uszczypliwości pod adresem dziennikarzy TVN24. Mateusz Morawiecki zarzuca stacji cenzurowanie jego wypowiedzi, a nawet manipulacje jego słowami, które padają podczas konferencji prasowych.

Tym razem, podczas sobotniego spotkania z wyborcami w Kościerzynie, Morawiecki odniósł się do wypowiedzi jednego z socjologów popierających Platformę Obywatelską, który stwierdził, że "ataki ze strony PO są nie tylko pełne nienawiści, ale również pełne rasizmu". Przy okazji wytłumaczył, dlaczego od pewnego czasu jest uszczypliwy wobec dziennikarzy TVN24.

– To słowa socjologa, który zajadle atakuje naszą władzę i on dostrzega nienawiść i rasizm po stronie PO. Tutaj TVN mnie wytnie, tę część wypowiedzi. Ja to robię specjalnie, bo jak tak mówię, to oni nie mogą mnie wtedy wyciąć i wtedy to pokazują. Wtedy część ludzi, która jest ogłupiona propagandą TVN-u, po prostu zobaczy trochę prawdy, coś czego nigdy by nie zobaczyła – powiedział.

– Tu są uśmiechnięte twarze, a tam widzę tę nienawiść, ten hejt, który się wylewa, ale nie przez ludzi. Przez lidera, który to podnieca, podsyca, przez media, które to służalczo podchwytują, ręką w rękę. Tusk Vision Network – słyszeliście taki skrót – dodał.

Zamieszki we Francji

Morawiecki odniósł się także do trwających we Francji zamieszek oraz reakcji polskich mediów. Jego zdaniem, część z nich nie pokazuje rzetelnie tego, co dzieje się w Paryżu i innych francuskich miastach.

– Są media w Polsce, zwykle w obcych rękach, które boją się pokazywać prawdę. Manipulują, nawet jak coś pokażą, od razu w taki sposób to zrobią, żeby nie wyglądało to jako nic grożącego mieszkańcom. Tymczasem rzeczywisty obraz jest zatrważający – powiedział.

Czytaj też:

Darmowe autostrady. Premier: Postanowiliśmy zrobić coś więcejCzytaj też:

"Paryż w Warszawie". Politycy PiS przypomnieli Tuskowi jego wpis z przeszłościCzytaj też:

"Wszyscy znikną". Miedwiediew grozi Dudzie i Morawieckiemu