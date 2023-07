Protest przed gmachem ministerstwa. "My mieliśmy 15 postulatów. Jeden został spełniony"

W marcu w Sejmie odbył się protest rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Głównym postulatem protestujących było zrównanie renty socjalnej z płacą minimalną (3 490 złotych brutto). Rząd zapowiedział wprowadzenie nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniesie ono 200 proc. renty socjalnej.

Protest w Warszawie

We wtorek, 11 lipca osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie protestowali przed gmachem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Miało być wsparcie, a nie wyparcie!". – Zawsze, na każdej rozmowie, mówiliśmy, że należy objąć wsparciem wszystkie osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów. To nasze zdanie od zawsze, tego się trzymamy, o tym jest ten protest – tłumaczyła w rozmowie z TVN24 współorganizatorka protestu.

– Proponowaliśmy najpierw zdjęcie z opiekunów zakazu pracy. To zostało przyjęte, natomiast mamy dalej bardzo poważną dysfunkcję tej ustawy, ona wyrzuca z systemu połowę osób, które mają w tej chwili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. To jest to, czego nigdy nie zaakceptowaliśmy – powiedziała Katarzyna Kosecka. – My mieliśmy 15 postulatów. Jeden został spełniony, a reszta jest zupełnie wypaczona i przeprowadzona w drugą stronę. Nie o to nam chodziło – dodała.

Rządowe wsparcie

Do 15 lipca można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80 proc. dofinansowania.

Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego; kościoły lub inne związki wyznaniowe; organizacje pozarządowe; podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

