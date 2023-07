Kto rządzi Europą?

OD POCZĄTKU | Sądząc po obiegowej opinii, że cała Europa (oprócz – referując dalej tę opinię – Węgier) wspiera Ukrainę – należałoby przyjąć, że to Viktor Orbán rządzi Zachodem i to on stoi za niezaproszeniem Ukrainy do NATO.

Scholz na pewno chciał, tylko Orbán mu nie pozwolił. Jeśli odrzucamy taki bzdurny wniosek, to trzeba zrewidować jego założenia. Po pierwsze – z faktu, że Europa wspiera niepodległość i obronę Ukrainy, nie wynika, iż jest gotowa do długofalowej (i ofensywnej) konfrontacji z Rosją.