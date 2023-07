Łukaszenka rozmawiał z Putinem. Padły słowa o Polsce

Nieuznawany przez Zachód prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka spotkał się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby omówić kwestie bezpieczeństwa "Państwa Związkowego". Politycy rozmawiali także o stacjonowaniu na Białorusi najemników z Grupy Wagnera oraz o konflikcie na Ukrainie. Podczas spotkania pod adresem Polski padły szokujące oskarżenia.

Łukaszenka oskarża Warszawę

Białoruski polityk przywiózł na spotkanie z Putinem mapę pokazującą "przesunięcie Sił Zbrojnych RP w granice Państwa Związkowego”. "Dokument" posłużył Łukaszence do wysunięcia oskarżeń pod adresem polskiego rządu. Polska miałaby rzekomo oderwać część ziemi zachodniej Ukrainy i włączyć je w swoje granice. Łukaszenka zadeklarował, że Białoruś do tego nie dopuści i przyjdzie z "pomocą" mieszkańcom zachodniej Ukrainy.

– Secesja zachodniej Ukrainy, rozczłonkowanie Ukrainy i przekazanie ziem Polsce są niedopuszczalne. Jeśli trzeba będzie pomóc zachodniej ludności Ukrainy, to oczywiście będziemy ją wspierać. Bezmyślna polska polityka wrzucania niewyszkolonych ludzi i najemników do piekła do niczego nie doprowadzi – powiedział Łukaszenka.

Najemnicy chcą atakować Polskę

Odnosząc się do obecności Grupy Wagnera na Białorusi, Łukaszenka stwierdził, że najemnicy rzekomo proszą o "wycieczkę” do Polski.

– Zaczęli nas stresować najemnicy z Grupy Wagnera. Proszą, żeby pozwolić im "jechać na Zachód". Pytam ich: Dlaczego chcecie jechać na Zachód?" a oni odpowiadają: Chodźmy na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa – stwierdził białoruski polityk.

Niedawno media informowały, że na Białoruś przybyło wiele oddziałów z Grupy Wagnera. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Białorusi, ich członkowie będą "wymieniać się doświadczeniami" z białoruskimi siłami zbrojnymi.

