Błaszczak: Zwiększamy bazę szkoleniowo-ćwiczeniową dla Sił Zbrojnych RP

W poniedziałek, 24 lipca w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) szef Ministerstwa Obrony Narodowej wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego ws. utworzenia w mieście bazy szkoleniowo-ćwiczeniowej dla Sił Zbrojnych RP.

– Chciałbym podkreślić dobrą współpracę z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uzyskujemy korzyści. Podstawowa korzyść to bezpieczeństwo, ale żeby to bezpieczeństwo miało miejsce, potrzebna jest inwestycja. Inwestycja w koszary. Infrastruktura rozbudowuje się w Polsce. Szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam przyspieszyć proces budowy koszar. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy w Limanowej, gdzie współpracujemy z samorządem miasta i Polskim Funduszem Rozwoju. Podobne rozwiązanie stosujemy tu, w Legnicy. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie uzyskać efekt – mówił Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej.

Rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej

– Obecność wojska jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w każdej części naszego kraju. Stąd też nasze wysiłki, razem z dowódcami, żeby rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej – oświadczył szef MON.

– Chciałem podziękować obecnym tu żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za to, że zdecydowaliście się państwo wstąpić do WOT. Chciałbym zachęcić, żeby wszyscy ci, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą w życiu robić, żeby wstępowali w szeregi Wojska Polskiego. Cel, który sobie stawiamy – 300 tys. żołnierzy – jest jak najbardziej realny – dodał minister obrony narodowej.

W Legnicy powstaną obiekty wojskowe dla 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomysł utworzenia struktur Brygady w Legnicy powstał na początku 2022 r. ze względu na potrzeby taktyczno-operacyjne, lokalizację miasta na mapie województwa oraz dużą liczbę żołnierzy będących mieszkańcami powiatu legnickiego.

Sformowanie struktur w Legnicy pozwoli na zmniejszenie odległości do wysuniętych najdalej na południe rejonów województwa dolnośląskiego, co wpłynie na sprawność reagowania oraz umożliwi rozszerzenie zakresu szkolenia żołnierzy o dodatkowe obiekty.

