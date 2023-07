Emocje w studiu, padło pytanie o majątek Tuska. "Poseł Kierwiński ucieka od odpowiedzi"

Politycy Zjednoczonej Prawicy od wielu tygodni apelują do lidera PO i byłego premiera Donalda Tuska ws. ujawnienia majątku polityka, zgromadzonego dzięki pełnieniu funkcji szefa Rady Europejskiej.

Poseł PO pyta o zarobki dziennikarza

O apele rządzących, majątek Tuska i niechęć byłego premiera do ujawnienia informacji o swoich finansach sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego zapytał dziennikarz Polskiego Radia Grzegorz Jankowski. – Gdy Donald Tusk będzie prawnie zobowiązany do tego, by składać oświadczenie majątkowe, to gwarantuje, że będzie mógł pan przeczytać na stronach – odpowiedział polityk Platformy.

– Topowi politycy – posłowie, senatorowie, członkowie rządu są zmuszeni przez prawo do ujawniania takich danych. Donald Tusk ubiega się o czołową funkcję w państwie, czyli o funkcję premiera. Czy my obywatele mamy prawo wiedzieć ile on zarabia, gdzie zarabia i jaki jest jego majątek? – naciskał dalej prowadzący program.

W odpowiedzi polityk zapytał dziennikarza czy ten składa oświadczenie majątkowe. – Ja nie muszę – stwierdził Jankowski. – A dlaczego pan nie pokaże całego swojego majątku, przecież Polacy mają prawo wiedzieć, jak zarabiają czołowi dziennikarze – argumentował poseł.

– Może mają prawo. Ale mam wrażenie, że politycy, którzy ubiegają się o czołowe funkcje w państwie, które będą opłacane z pieniędzy obywateli, powinni takie dane ujawniać – stwierdził dziennikarz. – Gdy tylko Tusk będzie pełnił funkcję publiczną, będzie składał oświadczenie majątkowe – powtórzy w odpowiedzi Kierwiński.

Kierwiński o majątku... Morawieckiego

Sekretarz generalny PO skrytykował także dziennikarza, że ten "nie domaga się od Mateusza Morawieckiego" informacji o majątku. Prowadzący program zwrócił wówczas swojemu gościowi uwagę, że premier składa oświadczenie majątkowe.

– Nie ujawnia (swojego majątku - red.). Przepisał majątek na żonę. Potem powiedział, że pokaże majątek żony, a potem powiedział, że przygotuje odpowiednią ustawę i tego majątku ostatecznie nie pokazał – wskazał w odpowiedzi Kierwiński.

– Te dane są jawne, a w przypadku Tuska nie są – odpowiedział Jankowski. Poseł podważył te informacje i dodał: "Dziwię się, że zadaje pan w tej sprawie pytanie o Donalda Tuska, a jakoś nie bulwersuje pana Morawiecki, który jest premierem".

Polityk zdenerwował się także na stwierdzenie, że premier składa oświadczenie majątkowe. – Ale jakie składa, gdzie składa – mówił. – No jak! Gdzie? Na stronie Sejmu można przeczytać – tłumaczył Jankowski. Kiedy polityk ponownie nie chciał podjąć tematu ujawnienia majątku byłego premiera, dziennikarz stwierdził: "Koniec, kropka, pan poseł Kierwiński ucieka od odpowiedzi".

